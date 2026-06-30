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Чемпионат мира
30 июня 2026, 22:44 | Обновлено 30 июня 2026, 23:13
645
0

Названы стартовые составы на матч 1/16 финала ЧМ-2026 Франция - Швеция

Поединок плей-офф состоится 1 июля в 00:00 по киевскому времени

30 июня 2026, 22:44 | Обновлено 30 июня 2026, 23:13
645
0
Названы стартовые составы на матч 1/16 финала ЧМ-2026 Франция - Швеция
Getty Images/Global Images Ukraine
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В полночь начнется один из самых многообещающих матчей 1/16 финала чемпионата мира 2026 года между сборными Франции и Швеции.

Главные тренеры Дидье Дешам и Грэм Поттер определились со стартовыми составами на поединок плей-офф.

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Игра команд пройдет 1 июля на арене «Метлайф». Стартовый свисток прозвучит в 00:00 по киевскому времени.

Победитель этой пары в следующем раунде сыграет против Парагвая, который в серии пенальти выбил из турнира сборную Нидерландов.

Стартовые составы на матч Франция – Швеция:

Франция: Меньян, Кунде, Упамекано, Салиба, Динь, Тчуамени, Рабьо, Баркола, Дембеле, Олисе, Мбаппе.

Швеция: Сеттерстрем, Лагербильке, Линделеф, Гудмундссон, Свенссон, Аяри, Страуд, Бергвалль, Эланга, Дьекереш, Исак.

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Руслан Полищук
Руслан Полищук Sport.ua
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