Названы стартовые составы на матч 1/16 финала ЧМ-2026 Франция - Швеция
Поединок плей-офф состоится 1 июля в 00:00 по киевскому времени
В полночь начнется один из самых многообещающих матчей 1/16 финала чемпионата мира 2026 года между сборными Франции и Швеции.
Главные тренеры Дидье Дешам и Грэм Поттер определились со стартовыми составами на поединок плей-офф.
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Игра команд пройдет 1 июля на арене «Метлайф». Стартовый свисток прозвучит в 00:00 по киевскому времени.
Победитель этой пары в следующем раунде сыграет против Парагвая, который в серии пенальти выбил из турнира сборную Нидерландов.
Стартовые составы на матч Франция – Швеция:
Франция: Меньян, Кунде, Упамекано, Салиба, Динь, Тчуамени, Рабьо, Баркола, Дембеле, Олисе, Мбаппе.
Швеция: Сеттерстрем, Лагербильке, Линделеф, Гудмундссон, Свенссон, Аяри, Страуд, Бергвалль, Эланга, Дьекереш, Исак.
This is how Les Bleus line up for tonight’s Round of 32 tie against Sweden 🇫🇷💪— French Team ⭐⭐ (@FrenchTeam) June 30, 2026
🔜 Kick-off at 11pm French time#FRASWE l #FIFAWorldCup pic.twitter.com/hm0HBO8Vjz
Framåt Sverige! 🇸🇪#FIFAWorldCup pic.twitter.com/WajEUaINRZ— Svensk Fotboll (@svenskfotboll) June 30, 2026
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