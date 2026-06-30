Игрок Интера под следствием по делу о проституции несовершеннолетних

Защитник «Интера» Алессандро Бастони находится под следствием миланской прокуратуры в рамках расследования дела о проституции несовершеннолетних.

27-летний футболист во вторник получил уведомление о начале расследования – официальное уведомление в соответствии с итальянским законодательством о том, что человек является объектом расследования, и это процессуальный шаг, а не обвинение или признание вины. Ожидается, что в ближайшие дни его допросят.

Расследование сосредоточено на эскорт-агентстве, которое, по утверждению прокуратуры, организовывало «вечера по системе «все включено» для высокопоставленных клиентов, среди которых были футболисты.

Имя Бастони связано с этим делом в связи с утверждением о его связи с девушкой, которой на тот момент было 17 лет. Следователи ссылаются на переписку в чате, одна из которых датируется июнем 2020 года. Важно отметить, что молодая женщина, допрошенная в качестве свидетеля, заявила, что между ними не было никаких отношений.