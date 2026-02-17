Звезда Интера попал в скандал со ставками

Итальянский защитник «Интера» Алессандро Бастони делал ставки на матчи с собственным участием. Об этом сообщает Фабрицио Корона.

По информации источника, 25-летний футболист итальянского гранда делал ставки на количество голов в матчах, в которых сам же принимал участие. Больше подробностей будет известно в начале марта.

Недавно полузащитник «Дженоа» Николо Фаджоли и хавбек «Ньюкасла» Сандро Тонали также были вовлечены в скандалы со ставками, но уже отбыли свои наказания.

Ранее сообщалось о том, что «Барселона» нацелилась на трансфер звезды «Интера».