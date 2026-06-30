Рамуш стал самой дорогой покупкой Милана. Шевченко выпал из топ-25

25-летний португальский нападающий Гонсалу Рамуш, как мы уже сообщали ранее, стал самым дорогим приобретением в истории «Милана».

Итальянцы заплатили французскому «ПСЖ» за нападающего 74 млн евро.

Интересным фактом является то, что начиная с сезона 2019/20, рекорд «Милана» принадлежал другому португальцу, Рафаэлю Леау, который перешёл в состав «Россонери» из другого французского клуба, «Лилля», за 49,5 млн евро.

Трансфер Рамуша также вытеснил из топ-25 самых дорогих в истории «Милана» переход Андрея Шевченко из киевского «Динамо» в сезоне 1999/00 за 23,91 млн евро (в настоящее время 26-е место).

Самые дорогие приобретения в истории «Милана»: