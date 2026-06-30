Рамуш стал самой дорогой покупкой Милана. Шевченко выпал из топ-25
Вспомним топ-10 самых дорогих переходов в состав Россонери
25-летний португальский нападающий Гонсалу Рамуш, как мы уже сообщали ранее, стал самым дорогим приобретением в истории «Милана».
Итальянцы заплатили французскому «ПСЖ» за нападающего 74 млн евро.
Интересным фактом является то, что начиная с сезона 2019/20, рекорд «Милана» принадлежал другому португальцу, Рафаэлю Леау, который перешёл в состав «Россонери» из другого французского клуба, «Лилля», за 49,5 млн евро.
Трансфер Рамуша также вытеснил из топ-25 самых дорогих в истории «Милана» переход Андрея Шевченко из киевского «Динамо» в сезоне 1999/00 за 23,91 млн евро (в настоящее время 26-е место).
Самые дорогие приобретения в истории «Милана»:
- 74 млн евро – Гонсалу Рамуш (из ПСЖ), 2026/27
- 49,5 млн евро – Рафаэль Леау (из «Лилля»), 2019/20
- 42 млн евро — Леонардо Бонуччи (из «Ювентуса»), 2017/18
- 41,32 млн евро — Руй Кошта (из «Фиорентины»), 2001/02
- 38,4 млн евро — Лукас Пакета (из «Фламенго»), 2018/19
- 38 млн евро – Андре Силва (из «Порту»), 2017/18
- 37,74 млн евро – Маттиа Кальдара (из «Ювентуса»), 2018/19
- 37,5 млн евро – Шарль Де Кетеларе (из «Брюгге»), 2022/23
- 37 млн евро – Кристофер Нкунку (из «Челси»), 2025/26
- 36,15 млн евро – Филиппо Индзаги (из «Ювентуса»), 2001/02
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