Нуса стал самым молодым автором гола сборной Норвегии на ЧМ и ЧЕ
Ассист для Нусы отдал Эдегор, повторивший достижения Беланова и Баллака на мировых первенствах
21-летний нападающий «РБ Лейпциг» Антонио Нуса стал самым молодым автором гола в составе сборной Норвегии на чемпионатах мира и Европы.
Это произошло в матче 1/16 финала ЧМ-2026 против сборной Кот-д'Ивуара, в котором норвежец открыл счёт.
Антонио Нуса совершил это в возрасте 21 года и 74 дней.
Голевую передачу на Нусу оформил Мартин Эдегор, который стал третьим игроком в истории мировых первенств, отметившимся ассистом в каждом из своих первых трёх матчей на чемпионатах мира (против Ирака, Сенегала и Кот-д'Ивуара). Первыми двумя были Игорь Беланов (1986, СССР) и Михаэль Баллак (2002, Германия).
Antonio Nusa is the youngest ever goalscorer for Norway at a major tournament.— Squawka (@Squawka) June 30, 2026
21 years and 74 days. ⭐️ pic.twitter.com/kjQ6CsIjsG
3 - Martin Ødegaard is only the third player on record (from 1966) to assist a goal in each of his first three FIFA World Cup appearances, after Igor Belanov for USSR in 1986 and Michael Ballack for Germany in 2002.— OptaJoe (@OptaJoe) June 30, 2026
Creator. pic.twitter.com/p2YE1ho11k
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