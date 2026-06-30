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  4. Нуса стал самым молодым автором гола сборной Норвегии на ЧМ и ЧЕ
Чемпионат мира
30 июня 2026, 22:06 |
325
0

Нуса стал самым молодым автором гола сборной Норвегии на ЧМ и ЧЕ

Ассист для Нусы отдал Эдегор, повторивший достижения Беланова и Баллака на мировых первенствах

30 июня 2026, 22:06 |
325
0
Нуса стал самым молодым автором гола сборной Норвегии на ЧМ и ЧЕ
Getty Images/Global Images Ukraine
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21-летний нападающий «РБ Лейпциг» Антонио Нуса стал самым молодым автором гола в составе сборной Норвегии на чемпионатах мира и Европы.

Это произошло в матче 1/16 финала ЧМ-2026 против сборной Кот-д'Ивуара, в котором норвежец открыл счёт.

Антонио Нуса совершил это в возрасте 21 года и 74 дней.

Голевую передачу на Нусу оформил Мартин Эдегор, который стал третьим игроком в истории мировых первенств, отметившимся ассистом в каждом из своих первых трёх матчей на чемпионатах мира (против Ирака, Сенегала и Кот-д'Ивуара). Первыми двумя были Игорь Беланов (1986, СССР) и Михаэль Баллак (2002, Германия).

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Названы стартовые составы на матч 1/16 финала ЧМ-2026 Франция - Швеция
Антонио Нуса сборная Норвегии по футболу ЧМ-2026 по футболу статистика рекорд
Дмитрий Вус
Дмитрий Вус Sport.ua
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