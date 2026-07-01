Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Первые проблемы для хозяев. Безус дал прогноз на матч Мексика – Эквадор
Чемпионат мира
01 июля 2026, 01:41 |
1285
0

Первые проблемы для хозяев. Безус дал прогноз на матч Мексика – Эквадор

Бывший игрок сборной Украины считает, что этот матч 1/16-й ЧМ в основное время завершится вничью

01 июля 2026, 01:41 |
1285
0
Первые проблемы для хозяев. Безус дал прогноз на матч Мексика – Эквадор
Getty Images/Global Images Ukraine. Сборная Мексики
Google Подпишитесь на новости Sport.ua

Сборная Мексики – одна из трех сборных, кто прошел групповой турнир без очковых потерь. Говорит ли это о том, что они фавориты в 1/16 финала чемпионата мира в матче с третьей командой квартета E Эквадором, который состоится 1 июля, когда в Украине будет четыре утра, сказать сложно, поскольку плей-офф состоит из одного поединка и здесь возможны любые сюрпризы.

Будут ли они в этом противостоянии, сайту Sport.ua рассказал бывший полузащитник сборной Украины, наш эксперт Роман Безус.

– Мексика при своих зрителях довольно уверенно выиграла свою группу, – сказал Безус. – Их игра показала, что по ходу матча мексиканцы умеют подстраиваться под соперника, когда нужно сыграть с позиции силы, а когда требует ситуация, и отдать мяч оппоненту, что делает эту сборную разносторонней.

У Эквадора, в свою очередь, не очень хорошо получается позиционная игра, что показал матч с Кот-д’Ивуаром и особенно с Кюрасао. Зато победный поединок против Германии продемонстрировал, что эквадорцы сильны в контратакующей игре, контрпрессинге и они хорошо готовы функционально.

Последние три очных матча эти соперники сыграли вничью, а это говорит о том, что нас ждет напряженное противостояние. Я практически не сомневаюсь, что на мяче будет сборная Мексики, а команда Эквадора постарается отвечать опасными контратаками. Все это, на мой взгляд, в основное время приведет к ничейному результату – 1:1. А в серии послематчевых пенальти путевку в 1/8 финала завоюют мексиканцы.

По теме:
Французский король. Мбаппе установил рекорд по голам на чемпионатах мира
ФОТО. Дешам поклонился Мбаппе. Тренер признал величие форварда
Очередной дубль Мбаппе. Франция легко разгромила Швецию
Роман Безус ЧМ-2026 по футболу сборная Мексики по футболу сборная Эквадора по футболу эксклюзив Мнение эксперта Сергей Демьянчук
Сергей Демьянчук
Сергей Демьянчук Sport.ua
Оцените материал
(41)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Sport.ua
1М+ подписчиков
Не пропусти главное!
Следи за нами в Google и соцсетях
Google Подписаться

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Драма в лотерее. Марокко шокировало Нидерланды
Футбол | 30 июня 2026, 06:55 82
Драма в лотерее. Марокко шокировало Нидерланды
Драма в лотерее. Марокко шокировало Нидерланды

Яркая команда Кумана отправляется домой

Нидерланды – Марокко – 1:1 (2:3 по пен). Безумная серия. Видео голов, обзор
Футбол | 30 июня 2026, 07:32 2
Нидерланды – Марокко – 1:1 (2:3 по пен). Безумная серия. Видео голов, обзор
Нидерланды – Марокко – 1:1 (2:3 по пен). Безумная серия. Видео голов, обзор

Смотрите видеообзор матча 1/16 финала чемпионата мира 2026

КЛОПП – о скандале в игре Германия – Парагвай на ЧМ: «Это очень болезненно»
Футбол | 30.06.2026, 06:44
КЛОПП – о скандале в игре Германия – Парагвай на ЧМ: «Это очень болезненно»
КЛОПП – о скандале в игре Германия – Парагвай на ЧМ: «Это очень болезненно»
Норвежский характер. Гол в концовке принес победу над Кот-д’Ивуаром
Футбол | 30.06.2026, 21:59
Норвежский характер. Гол в концовке принес победу над Кот-д’Ивуаром
Норвежский характер. Гол в концовке принес победу над Кот-д’Ивуаром
ВИДЕО. Баркола увеличил преимущество Франции против Швеции в 1/16 финала
Футбол | 01.07.2026, 01:23
ВИДЕО. Баркола увеличил преимущество Франции против Швеции в 1/16 финала
ВИДЕО. Баркола увеличил преимущество Франции против Швеции в 1/16 финала
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Сетка плей-офф ЧМ-2026. Определен первый участник 1/8 финала
Сетка плей-офф ЧМ-2026. Определен первый участник 1/8 финала
29.06.2026, 00:15 1
Футбол
Александр Усик оказался в безвыходном положении
Александр Усик оказался в безвыходном положении
29.06.2026, 09:55 6
Бокс
Забарного хочет взять в аренду шестикратный победитель Лиги чемпионов
Забарного хочет взять в аренду шестикратный победитель Лиги чемпионов
30.06.2026, 07:57 2
Футбол
«Этого подонка...» Чисора устроил разнос после боя Усик – Верховен
«Этого подонка...» Чисора устроил разнос после боя Усик – Верховен
29.06.2026, 04:32 2
Бокс
Цыганков поговорил с украинцами и окончательно выбрал себе новый клуб
Цыганков поговорил с украинцами и окончательно выбрал себе новый клуб
29.06.2026, 08:59 10
Футбол
Динамо решило совершить громкий трансфер в УПЛ для Лиги Европы
Динамо решило совершить громкий трансфер в УПЛ для Лиги Европы
29.06.2026, 07:58 13
Футбол
Бразилия – Япония – 2:1. Вырванная победа на 90+5-й. Видео голов и обзор
Бразилия – Япония – 2:1. Вырванная победа на 90+5-й. Видео голов и обзор
29.06.2026, 22:55
Футбол
Знаменитый клуб решил купить у Динамо украинца за 10 миллионов евро
Знаменитый клуб решил купить у Динамо украинца за 10 миллионов евро
29.06.2026, 10:25 13
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем