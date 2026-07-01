Первые проблемы для хозяев. Безус дал прогноз на матч Мексика – Эквадор

Сборная Мексики – одна из трех сборных, кто прошел групповой турнир без очковых потерь. Говорит ли это о том, что они фавориты в 1/16 финала чемпионата мира в матче с третьей командой квартета E Эквадором, который состоится 1 июля, когда в Украине будет четыре утра, сказать сложно, поскольку плей-офф состоит из одного поединка и здесь возможны любые сюрпризы.

Будут ли они в этом противостоянии, сайту Sport.ua рассказал бывший полузащитник сборной Украины, наш эксперт Роман Безус.

– Мексика при своих зрителях довольно уверенно выиграла свою группу, – сказал Безус. – Их игра показала, что по ходу матча мексиканцы умеют подстраиваться под соперника, когда нужно сыграть с позиции силы, а когда требует ситуация, и отдать мяч оппоненту, что делает эту сборную разносторонней.

У Эквадора, в свою очередь, не очень хорошо получается позиционная игра, что показал матч с Кот-д’Ивуаром и особенно с Кюрасао. Зато победный поединок против Германии продемонстрировал, что эквадорцы сильны в контратакующей игре, контрпрессинге и они хорошо готовы функционально.

Последние три очных матча эти соперники сыграли вничью, а это говорит о том, что нас ждет напряженное противостояние. Я практически не сомневаюсь, что на мяче будет сборная Мексики, а команда Эквадора постарается отвечать опасными контратаками. Все это, на мой взгляд, в основное время приведет к ничейному результату – 1:1. А в серии послематчевых пенальти путевку в 1/8 финала завоюют мексиканцы.