ВИДЕО. Гол-красавец! Норвегия забила Кот-д'Ивуару

30 июня состоится матч 1/16 финала чемпионата мира 2026 года между сборными Кот-д'Ивуара и Норвегии. Матч проходит на стадионе «АТ&Т Стедиум» в Арлингтоне.

На 39-й минуте счет в матче открыл шикарным ударом вингер сборной Норвегии Антонио Нуса.

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21-летний игрок обводным ударом поразил сетку ворот соперника.

ВИДЕО. Красивый гол! Норвегия забила Кот-д'Ивуару