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Чемпионат мира
30 июня 2026, 20:45 | Обновлено 30 июня 2026, 21:40
2682
0

ВИДЕО. Гол-красавец! Норвегия забила Кот-д'Ивуару

На 39-й минуте счет игры открыл Антонио Нуса

30 июня 2026, 20:45 | Обновлено 30 июня 2026, 21:40
2682
0
ВИДЕО. Гол-красавец! Норвегия забила Кот-д'Ивуару
Getty Images/Global Images Ukraine
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30 июня состоится матч 1/16 финала чемпионата мира 2026 года между сборными Кот-д'Ивуара и Норвегии. Матч проходит на стадионе «АТ&Т Стедиум» в Арлингтоне.

На 39-й минуте счет в матче открыл шикарным ударом вингер сборной Норвегии Антонио Нуса.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

21-летний игрок обводным ударом поразил сетку ворот соперника.

ВИДЕО. Красивый гол! Норвегия забила Кот-д'Ивуару

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Дмитрий Вус
Дмитрий Вус Sport.ua
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