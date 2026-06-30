Чемпионат мира30 июня 2026, 20:45 | Обновлено 30 июня 2026, 21:40
2682
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ВИДЕО. Гол-красавец! Норвегия забила Кот-д'Ивуару
На 39-й минуте счет игры открыл Антонио Нуса
30 июня 2026, 20:45 | Обновлено 30 июня 2026, 21:40
2682
0
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30 июня состоится матч 1/16 финала чемпионата мира 2026 года между сборными Кот-д'Ивуара и Норвегии. Матч проходит на стадионе «АТ&Т Стедиум» в Арлингтоне.
На 39-й минуте счет в матче открыл шикарным ударом вингер сборной Норвегии Антонио Нуса.
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua
21-летний игрок обводным ударом поразил сетку ворот соперника.
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