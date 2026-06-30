Месси уже предупредили: президент Кабо-Верде верит в сенсацию на ЧМ-2026

Президент Кабо-Верде Жозе Мария Невеш оценил шансы национальной сборной в матче 1/16 финала чемпионата мира-2026 против Аргентины.

Кабо-Верде впервые в истории пробилось на мундиаль и неожиданно вышло в плей-офф. Команда сыграла вничью с Испанией и Уругваем, а затем расписала мировую с Саудовской Аравией. Этого хватило для исторического выхода из группы.

Теперь Кабо-Верде ждет встреча с действующими чемпионами мира – сборной Аргентины во главе с Лионелем Месси.

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«Думаю, Кабо-Верде может победить Аргентину 1:0. Мы играем, чтобы выигрывать. Когда ожидания от команды низкие, но у нее есть сильное желание победить, все возможно. Маленькая страна, как Кабо-Верде, должна всегда стараться удивлять людей. У нас есть 100% шансов победить Аргентину», – заявил Невеш.

Президент также назвал этот матч частью большой футбольной судьбы Кабо-Верде.

«Мы приехали на этот чемпионат мира, чтобы написать собственную историю. И наша судьба – встречаться с чемпионами. Поэтому мы выйдем против Аргентины и Месси с той же решимостью, волей и желанием победить», – добавил Невеш.