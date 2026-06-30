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Украина. Премьер лига
30 июня 2026, 20:32 |
5402
10

Динамо официально расторгло отношения. Громкий скандал на всю Украину

Киевляне больше не сотрудничают с Money24/7

30 июня 2026, 20:32 |
5402
10 Comments
Динамо официально расторгло отношения. Громкий скандал на всю Украину
ФК Динамо
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Киевское «Динамо» опубликовало официальное заявление в отношении партнера Money24/7, оказавшегося в центре скандала с НБУ. После финансового скандала киевляне прекратили сотрудничество:

«В связи с новыми журналистскими расследованиями и общественным резонансом вокруг деятельности компании Money24/7, которая в прошлом была партнером ФК «Динамо» Киев, клуб считает необходимым выразить свою позицию.

Прежде всего, мы хотим выразить соболезнования всем людям, которые, по информации СМИ и собственным заявлениям, пострадали в результате деятельности этой компании. Мы искренне надеемся, что все обстоятельства дела будут всесторонне и объективно установлены компетентными органами, а каждый, кто понес убытки, получит справедливую защиту своих прав.

ФК «Динамо» Киев не имел и не имеет никакого отношения к финансовой деятельности Money24/7, не участвовал в её операционной работе и не имел возможности влиять на неё.

На момент заключения партнерского соглашения клуб не располагал информацией о фактах или обстоятельствах, которые могли бы свидетельствовать о возможных нарушениях со стороны компании. Решение о сотрудничестве принималось в соответствии с имевшейся на тот момент информацией и публичной деятельностью бренда.

Сразу после появления публичной информации, поставившей под сомнение репутацию компании, клуб прекратил с ней сотрудничество. Это решение было принципиальным и безальтернативным.

Мы осознаем, что сотрудничество с одним из самых известных футбольных клубов Украины могло повлиять на уровень общественного доверия к бренду Money24/7. Именно поэтому нам особенно досадно сегодня видеть информацию о возможных нарушениях и слышать показания людей, заявляющих о причиненном им ущербе.

Мы надеемся на полное, объективное и беспристрастное расследование всех обстоятельств дела компетентными органами и на надлежащую правовую оценку всех установленных фактов.

Доверие болельщиков для ФК «Динамо» Киев является безусловной ценностью и приоритетом, который всегда будет стоять выше любых коммерческих отношений», – отмечает пресс-служба киевлян.

Масштабный скандал вокруг сети обменных пунктов Money 24/7 связан с работой сети вне правового поля, отсутствием валютных лицензий и массовыми обвинениями клиентов в невыплате средств (схемы, напоминающие финансовую пирамиду).

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Динамо Киев
Дмитрий Олийченко Источник: ФК Динамо Киев
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Комментарии 10
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"Великий скандал на всю Україну"? Вперше чую. Ну, може, десь і пролітало у стрічці. 
Цікаво, де знаходиться ця "вся Україна" Олійченка?
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+5
Это ж сколько ахметка вываливает бабла для очернения Динамо перед стартом в квалификай ЛЕ! 
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+3
Показать Скрыть 3 ответа
Скандал тільки для цього видання, а ніхто по іншому це не сприймає. Ніде Динамо не згадується у ЗМІ і тільки ці ахметівські підстілки постійно таке публікують
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+2
Ага ага...ніхто нічого не знав. 
Пока все працювало та бабло капало все було прекрасно))))
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-2
Сайт изо дня в день, по крупицам собирает ЛЮБОЕ г...но против Динамо для своих публикаций
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-6
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