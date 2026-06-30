И Бальбуэна туда же. Стоит ли производить замены перед серией пенальти?

34-летний защитник сборной Парагвая Фабиан Бальбуэна вышел на замену в матче 1/16 финала ЧМ-2026 против сборной Германии на 120+2 минуте, чтобы принять участие в серии пенальти после матча.

Парагваец пробивал решающий 5-й удар и не реализовал его.

В связи с этим известный статистический портал Opta проанализировал, действительно ли стоит делать замены перед серией послематчевых пенальти.

Для анализа были взяты 10 последних футболистов, которых выпускали на замену после 115-й минуты и которые пробивали пенальти на чемпионатах мира и Европы.

Статистика показала, что лишь 2 из этих 10 игроков сумели реализовать пенальти.

Последние 10 игроков на чемпионатах мира и Европы, которые вышли на замену после 115-й минуты в дополнительное время и участвовали в серии послематчевых пенальти:

2026: Фабиан Бальбуэна (Парагвай), против Германии, не реализовал

2024: Зеки Амдуни (Швейцария), против Англии, гол

2022: Пауло Дибала (Аргентина), против Франции, гол

2022: Бадр Беноун (Марокко), против Испании, не реализовал

2022: Пабло Сарабия (Испания), против Марокко, не реализовал

2021: Джейдон Санчо (Англия), против Италии, не реализовал

2021: Маркус Решфорд (Англия), против Италии, не реализовал

2021: Родри (Испания), против Швейцарии, не реализовал

2016: Симоне Дзадза (Италия), против Германии, не реализовал

2006: Джейми Каррагер (Англия), против Португалии, не реализовал