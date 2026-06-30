И Бальбуэна туда же. Стоит ли производить замены перед серией пенальти?
Парагваяц пробивал решающий 5-й удар и не реализовал его
34-летний защитник сборной Парагвая Фабиан Бальбуэна вышел на замену в матче 1/16 финала ЧМ-2026 против сборной Германии на 120+2 минуте, чтобы принять участие в серии пенальти после матча.
Парагваец пробивал решающий 5-й удар и не реализовал его.
В связи с этим известный статистический портал Opta проанализировал, действительно ли стоит делать замены перед серией послематчевых пенальти.
Для анализа были взяты 10 последних футболистов, которых выпускали на замену после 115-й минуты и которые пробивали пенальти на чемпионатах мира и Европы.
Статистика показала, что лишь 2 из этих 10 игроков сумели реализовать пенальти.
Последние 10 игроков на чемпионатах мира и Европы, которые вышли на замену после 115-й минуты в дополнительное время и участвовали в серии послематчевых пенальти:
- 2026: Фабиан Бальбуэна (Парагвай), против Германии, не реализовал
- 2024: Зеки Амдуни (Швейцария), против Англии, гол
- 2022: Пауло Дибала (Аргентина), против Франции, гол
- 2022: Бадр Беноун (Марокко), против Испании, не реализовал
- 2022: Пабло Сарабия (Испания), против Марокко, не реализовал
- 2021: Джейдон Санчо (Англия), против Италии, не реализовал
- 2021: Маркус Решфорд (Англия), против Италии, не реализовал
- 2021: Родри (Испания), против Швейцарии, не реализовал
- 2016: Симоне Дзадза (Италия), против Германии, не реализовал
- 2006: Джейми Каррагер (Англия), против Португалии, не реализовал
Eight of the last 10 players introduced after the 115th minute before a World Cup or Euros penalty shootout have missed from the spot. 😬— Opta Analyst (@OptaAnalyst) June 30, 2026
Is bringing on a substitute just to take a penalty actually worth it? pic.twitter.com/p7J8kpfAhM
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