Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. И Бальбуэна туда же. Стоит ли производить замены перед серией пенальти?
Чемпионат мира
30 июня 2026, 19:18 | Обновлено 30 июня 2026, 19:19
243
0

И Бальбуэна туда же. Стоит ли производить замены перед серией пенальти?

Парагваяц пробивал решающий 5-й удар и не реализовал его

30 июня 2026, 19:18 | Обновлено 30 июня 2026, 19:19
243
0
И Бальбуэна туда же. Стоит ли производить замены перед серией пенальти?
Getty Images/Global Images Ukraine
Google Подпишитесь на новости Sport.ua

34-летний защитник сборной Парагвая Фабиан Бальбуэна вышел на замену в матче 1/16 финала ЧМ-2026 против сборной Германии на 120+2 минуте, чтобы принять участие в серии пенальти после матча.

Парагваец пробивал решающий 5-й удар и не реализовал его.

В связи с этим известный статистический портал Opta проанализировал, действительно ли стоит делать замены перед серией послематчевых пенальти.

Для анализа были взяты 10 последних футболистов, которых выпускали на замену после 115-й минуты и которые пробивали пенальти на чемпионатах мира и Европы.

Статистика показала, что лишь 2 из этих 10 игроков сумели реализовать пенальти.

Последние 10 игроков на чемпионатах мира и Европы, которые вышли на замену после 115-й минуты в дополнительное время и участвовали в серии послематчевых пенальти:

  • 2026: Фабиан Бальбуэна (Парагвай), против Германии, не реализовал
  • 2024: Зеки Амдуни (Швейцария), против Англии, гол
  • 2022: Пауло Дибала (Аргентина), против Франции, гол
  • 2022: Бадр Беноун (Марокко), против Испании, не реализовал
  • 2022: Пабло Сарабия (Испания), против Марокко, не реализовал
  • 2021: Джейдон Санчо (Англия), против Италии, не реализовал
  • 2021: Маркус Решфорд (Англия), против Италии, не реализовал
  • 2021: Родри (Испания), против Швейцарии, не реализовал
  • 2016: Симоне Дзадза (Италия), против Германии, не реализовал
  • 2006: Джейми Каррагер (Англия), против Португалии, не реализовал
По теме:
«Мы – неудачники» В Германии назвали вылет из ЧМ символом упадка страны
Джордан ПИКФОРД: «С Томасом Тухелем будто готовы к войне»
ВИДЕО. Месси дебютировал в мире супергеройских фильмов
сборная Парагвая по футболу статистика ЧМ-2026 по футболу серия пенальти
Дмитрий Вус
Дмитрий Вус Sport.ua
Оцените материал
(3)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Sport.ua
1М+ подписчиков
Не пропусти главное!
Следи за нами в Google и соцсетях
Google Подписаться

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Сетка ЧМ-2026. Нидерланды вылетели! Определена первая пара 1/8 финала
Футбол | 30 июня 2026, 07:10 1
Сетка ЧМ-2026. Нидерланды вылетели! Определена первая пара 1/8 финала
Сетка ЧМ-2026. Нидерланды вылетели! Определена первая пара 1/8 финала

Сборная Марокко выбила нидерландцев и далее сыграет с командой Канады

Карпаты распродались на 10 миллионов. А что с амбициями?
Футбол | 30 июня 2026, 11:56 13
Карпаты распродались на 10 миллионов. А что с амбициями?
Карпаты распродались на 10 миллионов. А что с амбициями?

Алексей Сливченко – о трансферной работе «зелено-белых» этим летом

Названа причина, почему Усик решил отдать все титулы
Бокс | 30.06.2026, 05:45
Названа причина, почему Усик решил отдать все титулы
Названа причина, почему Усик решил отдать все титулы
Драма в лотерее. Марокко шокировало Нидерланды
Футбол | 30.06.2026, 06:55
Драма в лотерее. Марокко шокировало Нидерланды
Драма в лотерее. Марокко шокировало Нидерланды
Стало известно, почему ван Дейк не бил пенальти в матче с Марокко
Футбол | 30.06.2026, 17:52
Стало известно, почему ван Дейк не бил пенальти в матче с Марокко
Стало известно, почему ван Дейк не бил пенальти в матче с Марокко
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Чемпион мира решил провести бой с Усиком за титул чемпиона
Чемпион мира решил провести бой с Усиком за титул чемпиона
29.06.2026, 01:32
Бокс
Забарного хочет взять в аренду шестикратный победитель Лиги чемпионов
Забарного хочет взять в аренду шестикратный победитель Лиги чемпионов
30.06.2026, 07:57 2
Футбол
Известный тренер решил подписать Довбика. Роскошный вариант трансфера
Известный тренер решил подписать Довбика. Роскошный вариант трансфера
29.06.2026, 07:02 3
Футбол
Серия прервана. Украина уступила вице-чемпионам мира в Лиге наций
Серия прервана. Украина уступила вице-чемпионам мира в Лиге наций
28.06.2026, 16:02 33
Волейбол
Александр Усик оказался в безвыходном положении
Александр Усик оказался в безвыходном положении
29.06.2026, 09:55 6
Бокс
Динамо решило купить еще одного француза. Ключевой трансфер
Динамо решило купить еще одного француза. Ключевой трансфер
29.06.2026, 10:53 8
Футбол
Динамо решило совершить громкий трансфер в УПЛ для Лиги Европы
Динамо решило совершить громкий трансфер в УПЛ для Лиги Европы
29.06.2026, 07:58 13
Футбол
Сетка плей-офф ЧМ-2026. Определен первый участник 1/8 финала
Сетка плей-офф ЧМ-2026. Определен первый участник 1/8 финала
29.06.2026, 00:15 1
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем