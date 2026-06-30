У Реала возникли большие проблемы с трансфером звездного игрока за 120 млн

Еще недавно 25-летнего полузащитника «Челси» и сборной Аргентины Энцо Фернандеса называли приоритетной целью мадридского «Реала» в летнее трансферное окно. Однако теперь этот трансфер уже считается маловероятным.

Сообщается, что у «королевского» клуба возник ряд сложностей с подписанием новых игроков. В частности, руководство «Реала» хочет сначала избавиться от некоторых футболистов, прежде чем совершать новые приобретения. Также клуб отказался от идеи подписания центрального защитника «Боруссии» Нико Шлоттербека, который недавно получил травму.

Ранее британский журналист Бен Джейкобс сообщал, что «Челси» хочет получить от «Реала» не менее 150 миллионов евро за Энцо Фернандеса. По его словам, лондонцы оперируют этой суммой, ссылаясь на слова президента мадридского клуба Флорентино Переса, который недавно пообещал приобрести звездного игрока именно за такие деньги. Аргентинец перешел в «Челси» несколько лет назад за 121 млн евро.