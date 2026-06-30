ОФИЦИАЛЬНО. Барселона продала атакующего хавбека в Монако

Клуб Лиги 1 Монако объявил о подписании контракта с атакующим полузащитником Ансу Фати. Игрок подписал контракт на 4 года.

Фати был арендован у Барселоны, а теперь Монако оформил полноценный трансфер испанского футболиста.

Сумма сделки составляет 11 миллионов евро.

23-летний игрок в прошлом сезоне забил 12 голов в 30 матчах.