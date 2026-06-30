Франция30 июня 2026, 19:16 | Обновлено 30 июня 2026, 19:18
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ОФИЦИАЛЬНО. Барселона продала атакующего хавбека в Монако
Фати окончательно перебрался в Лигу 1
30 июня 2026, 19:16 | Обновлено 30 июня 2026, 19:18
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Клуб Лиги 1 Монако объявил о подписании контракта с атакующим полузащитником Ансу Фати. Игрок подписал контракт на 4 года.
Фати был арендован у Барселоны, а теперь Монако оформил полноценный трансфер испанского футболиста.
Сумма сделки составляет 11 миллионов евро.
23-летний игрок в прошлом сезоне забил 12 голов в 30 матчах.
𝐀𝐧𝐬𝐮 𝐅𝐚𝐭𝐢 𝐮𝐧𝐭𝐢𝐥 𝟐𝟎𝟑𝟎! ❤️🤍— AS Monaco EN 🇲🇨 (@AS_Monaco_EN) June 30, 2026
After joining on loan from Barcelona last summer, the Spanish forward has signed a four-year deal with AS Monaco. 🤝 pic.twitter.com/8O4p33zOPx
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