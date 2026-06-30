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Франция
30 июня 2026, 19:16 | Обновлено 30 июня 2026, 19:18
1102
0

ОФИЦИАЛЬНО. Барселона продала атакующего хавбека в Монако

Фати окончательно перебрался в Лигу 1

30 июня 2026, 19:16 | Обновлено 30 июня 2026, 19:18
1102
0
ОФИЦИАЛЬНО. Барселона продала атакующего хавбека в Монако
Getty Images/Global Images Ukraine. Ансу Фати
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Клуб Лиги 1 Монако объявил о подписании контракта с атакующим полузащитником Ансу Фати. Игрок подписал контракт на 4 года.

Фати был арендован у Барселоны, а теперь Монако оформил полноценный трансфер испанского футболиста.

Сумма сделки составляет 11 миллионов евро.

23-летний игрок в прошлом сезоне забил 12 голов в 30 матчах.

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Иван Зинченко Источник: ФК Монако
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