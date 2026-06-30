Сыграет ли Холанд? Стали известны составы на игру Кот-д'Ивуар – Норвегия

30 июня в 20:00 по киевскому времени начнётся матч 1/16 финала чемпионата мира 2026 года, в котором сыграют сборные Кот-д'Ивуара и Норвегии.

Перед началом матча тренеры обеих команд объявили стартовые составы своих команд на эту игру.

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В 1/8 финала победитель пары Кот-д'Ивуар – Норвегия сыграет со сборной Бразилии.

Главный тренер сборной Кот-д'Ивуара – Эмерс Фае, в то время как Норвегию тренирует Столе Сольбаккен.

Стали известны стартовые составы на матч Кот-д'Ивуар – Норвегия:

Кот-д'Ивуар: Фофана, Конан, Агбаду, Коссуну, Дуэ, Сангаре, Диоманде, Улаи, Кессье, Пепе, Бонни

Норвегия: Нюланд, Вольфе, Геггем, Айер, Педерсен, Берг, Берге, Эдегор, Нуса, Серлот, Холанд