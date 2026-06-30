Рабочая группа клубов по судейству сделала неоднозначное заключение

Президент УПЛ Евгений Дикий дал комментарий по поводу нескольких месяцев заседаний Рабочей группы, которая ставила своей целью усовершенствовать арбитраж.

– В рамках деятельности Рабочей группы, в частности, была проработана возможность создания отдельного юридического лица по примеру немецкой модели, которая могла бы обеспечивать эффективную организацию и функционирование системы футбольного арбитража в соревнованиях УПЛ. По результатам проведенной работы, анализу различных организационных моделей, консультаций с УАФ и председателем Комитета арбитров УАФ участники Рабочей группы от УПЛ пришли к выводу о целесообразности сосредоточения дальнейших усилий на совершенствовании существующей системы футбольного арбитража.

Возможно, в будущем вопрос создания отдельной структуры может быть предметом обсуждения. Однако на сезон 2026/27 оно не кстати. В связи с этим представителями Рабочей группы от УПЛ были подготовлены и обобщены предложения по повышению эффективности, прозрачности и качества футбольного арбитража в рамках существующей системы футбольного арбитража, переданные УАФ для дальнейшей обработки и реализации. Данные наработки также были представлены Общим собранием УПЛ и поддержаны клубами.

После скандального судейства матча «Полесье» – «Динамо» (1:2) в марте 2026 года руководители житомирского клуба Геннадий Буткевич и Александр Усик инициировали создание Рабочей группы для улучшения работы арбитров.