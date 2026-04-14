  4. ОФИЦИАЛЬНО. УАФ и УПЛ решают проблемы судейства. Известны подробности
14 апреля 2026, 16:29 | Обновлено 14 апреля 2026, 17:06
ОФИЦИАЛЬНО. УАФ и УПЛ решают проблемы судейства. Известны подробности

Создали рабочую группу

УАФ

УАФ на официальном сайте сообщила о встрече с представителями 15 клубов УПЛ (не было Александрии) по поводу ситуации в арбитраже. Во время обсуждения было решено создать рабочую группу по развитию арбитража в украинском футболе.

По итогам переговоров участники приняли решение объединить усилия по реформированию судейского корпуса. УАФ заявил о полной готовности и желании внедрить все изменения, которые будут способствовать повышению уровня соревнований. Технический директор УАФ Игорь Дедишин подчеркнул конструктивный характер встречи:

«Я считаю, что встреча была конструктивной – состоялся содержательный диалог. По его итогам могу сказать, что стратегических разногласий между УАФ и клубами относительно подходов к реформированию украинского арбитража нет».

Следующим шагом клубы УПЛ должны были определить представителей, которым выразят доверие все участники лиги. Президент УПЛ Евгений Дикий уточнил состав рабочей группы и отметил единодушие позиции клубов:

«В итоге все пришли к согласию, что необходимо делать конкретные шаги для реформирования этого направления. Мы также получили поддержку со стороны руководства Украинской ассоциации футбола, за что хотелось бы поблагодарить. В состав рабочей группы вошли президент Украинской Премьер-лиги и представители футбольных клубов Верес (Ровно), Динамо (Киев), Кривбасс (Кривой Рог), Оболонь (Киев) и Полесье (Житомир). Все клубы поддержали это решение.

Рабочая группа приступит к работе уже в понедельник. Были определены сроки, в течение которых должны появиться конкретные наработки. В дальнейшем они могут быть вынесены на рассмотрение и обсуждение клубов и УАФ. Первые итоги совместной работы будут подведены через два месяца.

Саленко удивил прогнозом на матч Полесье – Шахтер в УПЛ
Легенда Ливерпуля: «Я не могу поверить. Похоже, они реально вылетят из АПЛ»
Цифры и факты. Важнейшие события 23-го тура УПЛ
Иван Зинченко Источник: Украинская ассоциация футбола (УАФ)
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

У Мудрика – новая девушка? Видео Михаила с американкой взорвало интернет
Футбол | 14 апреля 2026, 14:19 7
У Мудрика – новая девушка? Видео Михаила с американкой взорвало интернет
У Мудрика – новая девушка? Видео Михаила с американкой взорвало интернет

Украинец потренировался с Джордин Джонс

Еврокубки с Ярославом Перканюком
Футбол | 14 апреля 2026, 11:15 0
Еврокубки с Ярославом Перканюком
Еврокубки с Ярославом Перканюком

Безнадежно для «Барсы» и «Ливера», «Реал» поборется, «Шахтер» пройдет дальше

Решение принято. Ребров определился со своим будущим в сборной Украины
Футбол | 14.04.2026, 06:12
Решение принято. Ребров определился со своим будущим в сборной Украины
Решение принято. Ребров определился со своим будущим в сборной Украины
Саленко высказался о ситуации в Динамо после поражения от Металлиста 1925
Футбол | 14.04.2026, 17:01
Саленко высказался о ситуации в Динамо после поражения от Металлиста 1925
Саленко высказался о ситуации в Динамо после поражения от Металлиста 1925
Йожеф САБО: «Хотят, чтобы он возглавил сборную Украины, но это не тренер»
Футбол | 14.04.2026, 09:37
Йожеф САБО: «Хотят, чтобы он возглавил сборную Украины, но это не тренер»
Йожеф САБО: «Хотят, чтобы он возглавил сборную Украины, но это не тренер»
Чекаємо на інновацію: тепер арбітр перед свистком має звірятися не з VAR, а з груповим чатом у Viber, де сидять президенти клубів.
Усик там был ?
Популярные новости
Ломаченко не промолчал и выступил с заявлением
Ломаченко не промолчал и выступил с заявлением
13.04.2026, 09:21 10
Бокс
Усик впервые выступил с заявлением после боя Фьюри – Махмудов
Усик впервые выступил с заявлением после боя Фьюри – Махмудов
13.04.2026, 05:02 3
Бокс
Алькарас и Синнер определили чемпиона Мастерса в Монте-Карло
Алькарас и Синнер определили чемпиона Мастерса в Монте-Карло
12.04.2026, 18:37 8
Теннис
Йожеф САБО: «Это падло. Предал родителей и не может приехать на кладбище»
Йожеф САБО: «Это падло. Предал родителей и не может приехать на кладбище»
13.04.2026, 07:37 3
Футбол
Сборная Украины отказалась от матча с россией и получит техпоражение
Сборная Украины отказалась от матча с россией и получит техпоражение
13.04.2026, 15:10 14
Водные виды
Ярмоленко получил предложение от известного клуба относительно будущего
Ярмоленко получил предложение от известного клуба относительно будущего
13.04.2026, 09:57 7
Футбол
ПСЖ принял решение. Забарный отправится в Англию
ПСЖ принял решение. Забарный отправится в Англию
14.04.2026, 08:16 6
Футбол
Гарантия 95%. Роналдо назвал нового чемпиона мира
Гарантия 95%. Роналдо назвал нового чемпиона мира
12.04.2026, 18:47 11
Футбол
