ОФИЦИАЛЬНО. УАФ и УПЛ решают проблемы судейства. Известны подробности

УАФ на официальном сайте сообщила о встрече с представителями 15 клубов УПЛ (не было Александрии) по поводу ситуации в арбитраже. Во время обсуждения было решено создать рабочую группу по развитию арбитража в украинском футболе.

По итогам переговоров участники приняли решение объединить усилия по реформированию судейского корпуса. УАФ заявил о полной готовности и желании внедрить все изменения, которые будут способствовать повышению уровня соревнований. Технический директор УАФ Игорь Дедишин подчеркнул конструктивный характер встречи:

«Я считаю, что встреча была конструктивной – состоялся содержательный диалог. По его итогам могу сказать, что стратегических разногласий между УАФ и клубами относительно подходов к реформированию украинского арбитража нет».

Следующим шагом клубы УПЛ должны были определить представителей, которым выразят доверие все участники лиги. Президент УПЛ Евгений Дикий уточнил состав рабочей группы и отметил единодушие позиции клубов:

«В итоге все пришли к согласию, что необходимо делать конкретные шаги для реформирования этого направления. Мы также получили поддержку со стороны руководства Украинской ассоциации футбола, за что хотелось бы поблагодарить. В состав рабочей группы вошли президент Украинской Премьер-лиги и представители футбольных клубов Верес (Ровно), Динамо (Киев), Кривбасс (Кривой Рог), Оболонь (Киев) и Полесье (Житомир). Все клубы поддержали это решение.

Рабочая группа приступит к работе уже в понедельник. Были определены сроки, в течение которых должны появиться конкретные наработки. В дальнейшем они могут быть вынесены на рассмотрение и обсуждение клубов и УАФ. Первые итоги совместной работы будут подведены через два месяца.