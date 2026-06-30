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  4. Ман Сити попытается перехватить у Тоттенхэма звезду Ньюкасла за 120 млн
Англия
30 июня 2026, 16:50 |
473
1

Ман Сити попытается перехватить у Тоттенхэма звезду Ньюкасла за 120 млн

«Горожане» тоже хотят Тонали

30 июня 2026, 16:50 |
473
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Ман Сити попытается перехватить у Тоттенхэма звезду Ньюкасла за 120 млн
Getty Images/Global Images Ukraine. Сандро Тонали
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«Манчестер Сити» включился в борьбу за 26-летнего опорного полузащитника «Ньюкасла» и сборной Италии Сандро Тонали.

Сообщается, что руководство «горожан» хочет сделать «сорокам» предложение по игроку после того, как «Тоттенхэм» потерпел неудачу. «Шпоры» предложили около 93 миллионов евро за итальянца и получили отказ. «Ньюкасл» хочет получить за свою звезду не менее 120 миллионов. Также недавно стало известно об интересе к футболисту со стороны «Арсенала».

В прошлом сезоне Тонали отличился 3 голами и 7 голевыми передачами в 53 матчах за команду во всех турнирах. Его контракт действует до 2028 года.

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Сандро Тонали Манчестер Сити Тоттенхэм Ньюкасл Английская Премьер-лига чемпионат Англии по футболу трансферы
Андрей Плыгун Источник: X (Twitter)
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Тоналлі -один з крращих у світі!
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