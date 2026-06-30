Ман Сити попытается перехватить у Тоттенхэма звезду Ньюкасла за 120 млн

«Манчестер Сити» включился в борьбу за 26-летнего опорного полузащитника «Ньюкасла» и сборной Италии Сандро Тонали.

Сообщается, что руководство «горожан» хочет сделать «сорокам» предложение по игроку после того, как «Тоттенхэм» потерпел неудачу. «Шпоры» предложили около 93 миллионов евро за итальянца и получили отказ. «Ньюкасл» хочет получить за свою звезду не менее 120 миллионов. Также недавно стало известно об интересе к футболисту со стороны «Арсенала».

В прошлом сезоне Тонали отличился 3 голами и 7 голевыми передачами в 53 матчах за команду во всех турнирах. Его контракт действует до 2028 года.