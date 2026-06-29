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Англия
29 июня 2026, 23:46 |
163
0

В Манчестер Сити объяснили решение назначить тренером Мареску

Итальянца поздравляют с возвращением домой

29 июня 2026, 23:46 |
163
0
В Манчестер Сити объяснили решение назначить тренером Мареску
Getty Images/Global Images Ukraine
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29 июня 2026 года английский «Манчестер Сити» официально объявил о назначении итальянского специалиста Энцо Марески на должность главного тренера первой команды клуба.

В клубе прокомментировали выбор нового главного тренера.

Халдун Аль-Мубарак, председатель правления:

«Энцо — это человек, который всегда искал возможности испытать себя и добиться успеха в тренерской карьере. Он обладает личными качествами, страстью и интеллектом, которые полностью соответствуют нашим потребностям. Он возвращается в организацию, которая полностью соответствует его амбициям и стремлению к достижениям, поэтому его возвращение в «Манчестер Сити» является долгожданным и естественным следующим шагом как для него, так и для клуба. Энцо унаследует состав и футбольную организацию, которые идеально подходят для воплощения и развития его стиля игры, и мы все с нетерпением ждем, какое влияние он сможет оказать на дальнейшее укрепление успеха клуба. Добро пожаловать домой, Энцо».

Ферран Сориано, главный исполнительный директор:

«Энцо был самым выдающимся кандидатом среди тех, кого мы рассматривали. Мы знаем его как человека и его видение того, как следует играть в футбол. Это человек с высокими моральными принципами, харизмой и страстью. Помимо его успехов в «Челси» и «Лестере», его достижения в «Манчестер Сити» говорят сами за себя. Он с честью руководил нашей молодёжной командой и внес ключевой вклад в исторический сезон, когда мы завоевали «требл». Мы обеспечим ему всё необходимое для достижения успеха здесь, и все мы с нетерпением ждём его положительного влияния на следующий этап развития клуба».

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чемпионат Англии по футболу Манчестер Сити назначение тренера Английская Премьер-лига Энцо Мареска Халдун Аль-Мубарак
Дмитрий Вус
Дмитрий Вус Sport.ua
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