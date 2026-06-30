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Украина. Премьер лига
30 июня 2026, 16:18 | Обновлено 30 июня 2026, 16:55
974
0

ОФИЦИАЛЬНО. Новичок УПЛ подписал контракт с опытным голкипером

Роман Жмурко будет и дальше выступать за «Левый Берег»

30 июня 2026, 16:18 | Обновлено 30 июня 2026, 16:55
974
0
ОФИЦИАЛЬНО. Новичок УПЛ подписал контракт с опытным голкипером
ФК Левый Берег
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ФК Левый Берег официально объявил о продлении контракта с украинским голкипером Романом Жмурко. Об этом пишет клубная пресс-служба.

По официальной информации, новое соглашение между клубом и вратарем будет действовать до 30 июня 2027 года. О финансовых аспектах личного контракта ничего не известно.

«Рады, что Роман и дальше будет защищать цвета нашего клуба. Желаем голкиперу крепкого здоровья, уверенности в собственных силах, новых «сухих» матчей и как можно больше побед в составе «Левого Берега»! Вместе – к новым свершениям», – говорится в сообщении.

В состав «аистов» Жмурко присоединился перед началом сезона 2025/26. В своем дебютном сезоне в футболке «Левого Берега» Роман провел 27 матчей, 17 из которых завершил без пропущенных мячей.

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Роман Жмурко Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу продление контракта Левый Берег Киев
Олег Вахоцкий Источник: ФК Левый Берег
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