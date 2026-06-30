ОФИЦИАЛЬНО. Новичок УПЛ подписал контракт с опытным голкипером

ФК Левый Берег официально объявил о продлении контракта с украинским голкипером Романом Жмурко. Об этом пишет клубная пресс-служба.

По официальной информации, новое соглашение между клубом и вратарем будет действовать до 30 июня 2027 года. О финансовых аспектах личного контракта ничего не известно.

«Рады, что Роман и дальше будет защищать цвета нашего клуба. Желаем голкиперу крепкого здоровья, уверенности в собственных силах, новых «сухих» матчей и как можно больше побед в составе «Левого Берега»! Вместе – к новым свершениям», – говорится в сообщении.

В состав «аистов» Жмурко присоединился перед началом сезона 2025/26. В своем дебютном сезоне в футболке «Левого Берега» Роман провел 27 матчей, 17 из которых завершил без пропущенных мячей.