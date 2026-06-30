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Чемпионат мира
30 июня 2026, 17:05 |
133
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«Это не Тунис и не Япония». Прогноз на матч Франция – Швеция

Александр Бабич считает, что подопечные Дидье Дешама уверенно шагнут в 1/8-ю чемпионата мира

30 июня 2026, 17:05 |
133
0
«Это не Тунис и не Япония». Прогноз на матч Франция – Швеция
Getty Images/Global Images Ukraine. Сборная Франции
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В полночь с 30 июня на 1 июля по киевскому времени свой матч 1/16 финала чемпионата мира начнут Франция и Швеция. Здесь, видимо, нет смысла говорить, кто фаворит, хотя этого не говорилось и перед игрой Германии и Парагвая, но чем все закончилось, мы знаем.

Тем не менее, французы очень серьезно настроены на этот Мунлиаль, все-таки, это лебединая песня их главного тренера Дидье Дешама. На расстановке сил в этом противостоянии и прогноз сайту Sport.ua эксклюзивно дал наш эксперт, известный тренер Александр Бабич.

– На групповом этапе только Мексика, Аргентина и Франция, единственная европейская сборная, которая набрала максимум очков, – сказал Бабич. – А это говорит о том, что подопечные Дидье Дешама находятся в хорошем тонусе. Чего не скажешь о их будущем сопернике Швеции. В этой паре есть фаворит и андердог. Рисунок игры во многом будет зависеть от того, насколько быстро Мбаппе, Дембеле или Дуэ смогут забить гол, поскольку не раз было так, что сильнейшая команда транжирила свои моменты и потом за это платила потерей очков.

Несмотря на то, что шведы на основном этапе пропустили семь мячей (пять от Нидерландов), я все же отметил бы их слаженную игру в обороне и, естественно, расчет будет сделан на быстрые контратаки и стандартные положения. Но Франция, это не Япония и даже не Тунис, поэтому скандинавам будет крайне сложно на протяжении всего поединка действовать безошибочно, соперник заставит. Уж очень мощно выглядит их атакующая линия.

Что касается прогноза, то в этой встрече я не верю в сенсацию, ставлю, в принципе, на уверенную победу французов – 3:1.

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Александр Бабич ЧМ-2026 по футболу сборная Франции по футболу Дидье Дешам Килиан Мбаппе Усман Дембеле Дезире Дуэ сборная Швеции по футболу эксклюзив Мнение эксперта Сергей Демьянчук
Сергей Демьянчук
Сергей Демьянчук Sport.ua
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