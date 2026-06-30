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Чемпионат мира
30 июня 2026, 11:07 |
644
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Понадобится экстратайм. Известный тренер – о матче Кот-д’Ивуар – Норвегия

Александр Бабич считает, что соперникам не хватит 90 минут, чтобы определить победителя

30 июня 2026, 11:07 |
644
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Понадобится экстратайм. Известный тренер – о матче Кот-д’Ивуар – Норвегия
Getty Images/Global Images Ukraine. Эрлинг Холанд
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На данный момент на чемпионате мира, который проходит в США, Канаде и Мексике определились четыре сборные, которые пробились в 1/8 финала. Сегодня мы узнаем пятого счастливчика по итогам поединка Кот-д’Ивуар – Норвегия. Победитель этого противостояния на следующей стадии встретится с Бразилией.

О шансах команд и прогнозом на эту игру с сайтом Sport.ua эксклюзивно поделился известный тренер, наш эксперт Александр Бабич.

– На мой взгляд, Кот-д’Ивуар и Норвегия – это сборные, примерно, одного уровня и по рейтингу, и по квалификации игроков – сказал Бабич. – Единственный, кто выпадает из этого списка, это Эрлинг Холанд (улыбается). Главная интрига предстоящего поединка, в каком состоянии после матча с Сенегалом находится лидер атак европейской сборной, поскольку с Холандом и без него Норвегия – это, по сути, две разные команды.

После трех поединков в группе и у Столе Сольбаккена, и у Эмерса Фаэ достаточно информации по сопернику. Поэтому нас, скорее всего, ждет сухая игра в плане зрелищности. Не думаю, что оппоненты будут рисковать без надобности, все-таки на кону стоит выход в 1/8 финала чемпионата мира. Хотя голы в этой встрече мы обязательно увидим. Я склоняюсь к ничейному результату – 1:1. Ставлю на победу сборной Норвегии в дополнительное время.

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Александр Бабич ЧМ-2026 по футболу сборная Кот-д'Ивуара по футболу сборная Норвегии по футболу Эрлинг Холанд Столе Сольбаккен Эмерс Фаэ
Сергей Демьянчук
Сергей Демьянчук Sport.ua
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