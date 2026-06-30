Понадобится экстратайм. Известный тренер – о матче Кот-д’Ивуар – Норвегия

На данный момент на чемпионате мира, который проходит в США, Канаде и Мексике определились четыре сборные, которые пробились в 1/8 финала. Сегодня мы узнаем пятого счастливчика по итогам поединка Кот-д’Ивуар – Норвегия. Победитель этого противостояния на следующей стадии встретится с Бразилией.

О шансах команд и прогнозом на эту игру с сайтом Sport.ua эксклюзивно поделился известный тренер, наш эксперт Александр Бабич.

– На мой взгляд, Кот-д’Ивуар и Норвегия – это сборные, примерно, одного уровня и по рейтингу, и по квалификации игроков – сказал Бабич. – Единственный, кто выпадает из этого списка, это Эрлинг Холанд (улыбается). Главная интрига предстоящего поединка, в каком состоянии после матча с Сенегалом находится лидер атак европейской сборной, поскольку с Холандом и без него Норвегия – это, по сути, две разные команды.

После трех поединков в группе и у Столе Сольбаккена, и у Эмерса Фаэ достаточно информации по сопернику. Поэтому нас, скорее всего, ждет сухая игра в плане зрелищности. Не думаю, что оппоненты будут рисковать без надобности, все-таки на кону стоит выход в 1/8 финала чемпионата мира. Хотя голы в этой встрече мы обязательно увидим. Я склоняюсь к ничейному результату – 1:1. Ставлю на победу сборной Норвегии в дополнительное время.