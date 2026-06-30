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Чемпионат мира
30 июня 2026, 07:10 | Обновлено 30 июня 2026, 07:31
3948
0

Сетка ЧМ-2026. Нидерланды вылетели! Определена первая пара 1/8 финала

Сборная Марокко выбила нидерландцев и далее сыграет с командой Канады

30 июня 2026, 07:10 | Обновлено 30 июня 2026, 07:31
3948
0
Сетка ЧМ-2026. Нидерланды вылетели! Определена первая пара 1/8 финала
Getty Images/Global Images Ukraine
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Сборная Марокко пробилась в 1/8 финала чемпионата мира 2026.

30 июня марокканцы в серии пенальти выбили команду Нидерландов (1:1, пен. 3:2). В основное время команды обменялись голами – отличились Коди Гакпо и Исса Диоп.

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Сборная Марокко в 1/8 финала ЧМ-2026 встретится с Канадой, которая на старте плей-офф одолела Южную Африку (1:0).

Марокко и Канада образовали первую пару 1/8 финала. Помимо этих двух сборных, в следующий раунд плей-офф мундиаля также уже прошли Бразилия и Парагвай.

Сборная Марокко на групповом этапе выступила в квартете С, где заняла итоговое второе место с 7 очками после ничьи с Бразилией (1:1), и побед над Шотландией (1:0) и Гаити (4:2).

Чемпионат мира 2026. 1/8 финала, 30 июня

Нидерланды – Марокко – 1:1 (пен. 3:2)

Голы: Гакпо, 72 – Диоп, 90+1

Серия пенальти: Копмейнерс (1:0), Эль-Айнауи (1:0), Клюйверт (1:0), Рахими (1:1), Вегхорст (2:1), Тальби (2:2), К. Тимбер (2:2), Хакими (2:2), Саммервилл (2:2), Сайбари (2:3)

Сетка плей-офф ЧМ-2026

Пары 1/16 финала ЧМ-2026:

  • 28.06. 22:00. ЮАР – Канада – 0:1
  • 29.06. 20:00. Бразилия – Япония – 2:1
  • 29.06. 23:30. Германия – Парагвай – 1:1 (пен. 3:4)
  • 30.06. 04:00. Нидерланды – Марокко – 1:1 (пен. 2:3)
  • 30.06. 20:00. Кот-д'Ивуар – Норвегия
  • 01.07. 00:00. Франция – Швеция
  • 01.07. 04:00. Мексика – Эквадор
  • 01.07. 19:00. Англия – ДР Конго
  • 01.07. 23:00. Бельгия – Сенегал
  • 02.07. 03:00. США – Босния и Герцеговина
  • 02.07. 22:00. Испания – Австрия
  • 03.07. 02:00. Португалия – Хорватия
  • 03.07. 06:00. Швейцария – Алжир
  • 03.07. 21:00. Австралия – Египет
  • 04.07. 01:00. Кабо-Верде – Аргентина
  • 04.07. 04:30. Колумбия – Гана

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Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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