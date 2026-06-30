Сетка ЧМ-2026. Нидерланды вылетели! Определена первая пара 1/8 финала
Сборная Марокко выбила нидерландцев и далее сыграет с командой Канады
Сборная Марокко пробилась в 1/8 финала чемпионата мира 2026.
30 июня марокканцы в серии пенальти выбили команду Нидерландов (1:1, пен. 3:2). В основное время команды обменялись голами – отличились Коди Гакпо и Исса Диоп.
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Сборная Марокко в 1/8 финала ЧМ-2026 встретится с Канадой, которая на старте плей-офф одолела Южную Африку (1:0).
Марокко и Канада образовали первую пару 1/8 финала. Помимо этих двух сборных, в следующий раунд плей-офф мундиаля также уже прошли Бразилия и Парагвай.
Сборная Марокко на групповом этапе выступила в квартете С, где заняла итоговое второе место с 7 очками после ничьи с Бразилией (1:1), и побед над Шотландией (1:0) и Гаити (4:2).
Чемпионат мира 2026. 1/8 финала, 30 июня
Нидерланды – Марокко – 1:1 (пен. 3:2)
Голы: Гакпо, 72 – Диоп, 90+1
Серия пенальти: Копмейнерс (1:0), Эль-Айнауи (1:0), Клюйверт (1:0), Рахими (1:1), Вегхорст (2:1), Тальби (2:2), К. Тимбер (2:2), Хакими (2:2), Саммервилл (2:2), Сайбари (2:3)
Сетка плей-офф ЧМ-2026
Пары 1/16 финала ЧМ-2026:
- 28.06. 22:00. ЮАР – Канада – 0:1
- 29.06. 20:00. Бразилия – Япония – 2:1
- 29.06. 23:30. Германия – Парагвай – 1:1 (пен. 3:4)
- 30.06. 04:00. Нидерланды – Марокко – 1:1 (пен. 2:3)
- 30.06. 20:00. Кот-д'Ивуар – Норвегия
- 01.07. 00:00. Франция – Швеция
- 01.07. 04:00. Мексика – Эквадор
- 01.07. 19:00. Англия – ДР Конго
- 01.07. 23:00. Бельгия – Сенегал
- 02.07. 03:00. США – Босния и Герцеговина
- 02.07. 22:00. Испания – Австрия
- 03.07. 02:00. Португалия – Хорватия
- 03.07. 06:00. Швейцария – Алжир
- 03.07. 21:00. Австралия – Египет
- 04.07. 01:00. Кабо-Верде – Аргентина
- 04.07. 04:30. Колумбия – Гана
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