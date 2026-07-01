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  4. Шахтер отправит в Киев украинского футболиста для продолжения карьеры
Украина. Премьер лига
01 июля 2026, 02:32 |
225
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Шахтер отправит в Киев украинского футболиста для продолжения карьеры

Ющенко перейдет в «Оболонь»

01 июля 2026, 02:32 |
225
0
Шахтер отправит в Киев украинского футболиста для продолжения карьеры
Getty Images/Global Images Ukraine. Александр Ющенко
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«Оболонь» продолжает поиски центрального защитника после ухода Владислава Приймака и вероятного завершения сотрудничества с Дмитрием Семеновым.

По информации ТаТоТаке, киевский клуб рассматривал вариант с арендой защитника «Шахтера» Романа Савченко, который прошлый сезон провел в составе «Черноморца». Впрочем, нынешняя физическая форма 22-летнего футболиста не убедила тренерский штаб «пивоваров», поэтому от этого варианта решили отказаться.

Вместо этого «Оболонь» близка к подписанию другого воспитанника «Шахтера» – Александра Ющенко. Полузащитник уже тренируется с командой, а переход может состояться на правах свободного агента. При этом донецкий клуб, вероятно, сохранит за собой значительный процент от будущей продажи футболиста.

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трансферы Шахтер Донецк Оболонь Киев трансферы УПЛ Александр Ющенко ТаТоТаке
Дмитрий Олийченко Источник: ТаТоТаке
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