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Чемпионат мира
30 июня 2026, 15:08 | Обновлено 30 июня 2026, 15:27
214
0

Домашний стадион как крепость. Мексика держит уникальный рекорд ЧМ

Мексиканцы являются рекордсменами ЧМ по количеству матчей без поражений на конкретном стадионе

30 июня 2026, 15:08 | Обновлено 30 июня 2026, 15:27
214
0
Домашний стадион как крепость. Мексика держит уникальный рекорд ЧМ
Getty Images/Global Images Ukraine. Сборная Мексики
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Сборная Мексики за всю свою историю провела 9 матчей на чемпионатах мира на легендарном стадионе «Эстадио Ацтека» в Мехико и ни в одном из них не потерпела поражения (7 побед, 2 ничьи).

Это лучший показатель в истории чемпионатов мира по количеству матчей без поражений на конкретном стадионе.

В матче 1/16 финала ЧМ-2026 против сборной Эквадора сборная Мексики может стать первой командой, у которой будет беспроигрышная серия из 10 и более матчей на одном стадионе.

Сборные с наибольшим количеством матчей без поражений на чемпионатах мира на конкретном стадионе:

  • 9 – Мексика (Эстадио Ацтека), 1970, 1986, 2026
  • 6 – Германия (Сан-Сиро), 1934, 1990
  • 5 – Англия (Уэмбли), 1966
  • 5 – Италия (Стадио Олимпико), 1990
  • 4 – Уругвай (Эстадио Сентенарио), 1930
  • 4 – Бразилия (Эстадио Саусалито), 1962
  • 4 – Германия (Эстадио Леон), 1970
  • 4 – Франция (Стад де Франс), 1998.

Матчи сборной Мексики на стадионе «Ацтека» (9):

  • 2026: Чехия – 3:0
  • 2026: ЮАР – 2:0
  • 1986: Болгария – 2:0
  • 1986: Ирак – 1:0
  • 1986: Парагвай – 1:1
  • 1986: Бельгия – 2:1
  • 1970: Бельгия – 1:0
  • 1970: Сальвадор – 4:0
  • 1970: СССР – 0:0.

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сборная Мексики по футболу статистика ЧМ-2026 по футболу
Даниил Кирияка
Даниил Кирияка Источник
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