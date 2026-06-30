Домашний стадион как крепость. Мексика держит уникальный рекорд ЧМ

Сборная Мексики за всю свою историю провела 9 матчей на чемпионатах мира на легендарном стадионе «Эстадио Ацтека» в Мехико и ни в одном из них не потерпела поражения (7 побед, 2 ничьи).

Это лучший показатель в истории чемпионатов мира по количеству матчей без поражений на конкретном стадионе.

В матче 1/16 финала ЧМ-2026 против сборной Эквадора сборная Мексики может стать первой командой, у которой будет беспроигрышная серия из 10 и более матчей на одном стадионе.

Сборные с наибольшим количеством матчей без поражений на чемпионатах мира на конкретном стадионе:

9 – Мексика (Эстадио Ацтека), 1970, 1986, 2026

6 – Германия (Сан-Сиро), 1934, 1990

5 – Англия (Уэмбли), 1966

5 – Италия (Стадио Олимпико), 1990

4 – Уругвай (Эстадио Сентенарио), 1930

4 – Бразилия (Эстадио Саусалито), 1962

4 – Германия (Эстадио Леон), 1970

4 – Франция (Стад де Франс), 1998.

Матчи сборной Мексики на стадионе «Ацтека» (9):