Домашний стадион как крепость. Мексика держит уникальный рекорд ЧМ
Мексиканцы являются рекордсменами ЧМ по количеству матчей без поражений на конкретном стадионе
Сборная Мексики за всю свою историю провела 9 матчей на чемпионатах мира на легендарном стадионе «Эстадио Ацтека» в Мехико и ни в одном из них не потерпела поражения (7 побед, 2 ничьи).
Это лучший показатель в истории чемпионатов мира по количеству матчей без поражений на конкретном стадионе.
В матче 1/16 финала ЧМ-2026 против сборной Эквадора сборная Мексики может стать первой командой, у которой будет беспроигрышная серия из 10 и более матчей на одном стадионе.
Сборные с наибольшим количеством матчей без поражений на чемпионатах мира на конкретном стадионе:
- 9 – Мексика (Эстадио Ацтека), 1970, 1986, 2026
- 6 – Германия (Сан-Сиро), 1934, 1990
- 5 – Англия (Уэмбли), 1966
- 5 – Италия (Стадио Олимпико), 1990
- 4 – Уругвай (Эстадио Сентенарио), 1930
- 4 – Бразилия (Эстадио Саусалито), 1962
- 4 – Германия (Эстадио Леон), 1970
- 4 – Франция (Стад де Франс), 1998.
Матчи сборной Мексики на стадионе «Ацтека» (9):
- 2026: Чехия – 3:0
- 2026: ЮАР – 2:0
- 1986: Болгария – 2:0
- 1986: Ирак – 1:0
- 1986: Парагвай – 1:1
- 1986: Бельгия – 2:1
- 1970: Бельгия – 1:0
- 1970: Сальвадор – 4:0
- 1970: СССР – 0:0.
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