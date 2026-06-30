ОФИЦИАЛЬНО. Жирону покинули 7 футболистов. Есть ли украинцы?
В каталонском клубе будут масштабные изменения
30 июня 2026 года каталонский клуб «Жирона» официально объявил об уходе сразу семи футболистов.
В связи с истечением контрактов клуб покинули защитники Дейли Блинд и Аксель Витсель.
Также в следующем сезоне за команду не будут играть арендованные Витор Рейс, Клаудио Эчеверри, Марк-Андре тер Штеген, Уго Ринкон и Тома Лемар.
Украинские игроки «Жироны» Владислав Крапивцов, Виктор Цыганков и Владислав Ванат, как и новичок Александр Пищур, пока остаются в составе «красно-белых».
В сезоне Ла Лиги 2025/26 «Жирона» набрала 41 очко в 38 матчах и заняла 19-е место в турнирной таблице чемпионата Испании, вылетев во второй дивизион.
ℹ️ Daley Blind no continuarà al Girona FC— Girona FC (@GironaFC) June 30, 2026
🙏 Molta sort, Daley! pic.twitter.com/pPQOq7LPQt
ℹ️ Axel Witsel no continuarà al Girona FC— Girona FC (@GironaFC) June 30, 2026
🙏 Molta sort, Axel! pic.twitter.com/gE9IFa3JJP
Vitor Reis, Claudio Echeverri, Marc-André ter Stegen, Hugo Rincón i Thomas Lemar tornen als seus clubs d'origen— Girona FC (@GironaFC) June 30, 2026
El Club vol expressar-los el seu agraïment i desitjar-los molta sort en el futur.
👏 Gràcies Vitor, Claudio, Marc, Hugo i Thom!https://t.co/EEP5J1uuzt pic.twitter.com/d6zIahbDaI
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