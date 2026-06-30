Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. ОФИЦИАЛЬНО. Жирону покинули 7 футболистов. Есть ли украинцы?
Испания
30 июня 2026, 19:30 |
1360
0

ОФИЦИАЛЬНО. Жирону покинули 7 футболистов. Есть ли украинцы?

В каталонском клубе будут масштабные изменения

30 июня 2026, 19:30 |
1360
0
ОФИЦИАЛЬНО. Жирону покинули 7 футболистов. Есть ли украинцы?
ФК Жирона
Google Подпишитесь на новости Sport.ua

30 июня 2026 года каталонский клуб «Жирона» официально объявил об уходе сразу семи футболистов.

В связи с истечением контрактов клуб покинули защитники Дейли Блинд и Аксель Витсель.

Также в следующем сезоне за команду не будут играть арендованные Витор Рейс, Клаудио Эчеверри, Марк-Андре тер Штеген, Уго Ринкон и Тома Лемар.

Украинские игроки «Жироны» Владислав Крапивцов, Виктор Цыганков и Владислав Ванат, как и новичок Александр Пищур, пока остаются в составе «красно-белых».

В сезоне Ла Лиги 2025/26 «Жирона» набрала 41 очко в 38 матчах и заняла 19-е место в турнирной таблице чемпионата Испании, вылетев во второй дивизион.

По теме:
16 матчей на троих. Александрия простилась с легионерами
Тоттенхэм оформил рекордный трансфер в своей истории
Назван клуб, который попытается подписать Леброна Джеймса
Жирона трансферы трансферы Ла Лиги аренда игрока свободный агент Дэйли Блинд Аксель Витсель Марк-Андре тер Штеген Витор Рейс Клаудио Эчеверри Тома Лемар
Дмитрий Вус Источник: ФК Жирона
Оцените материал
(11)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Sport.ua
1М+ подписчиков
Не пропусти главное!
Следи за нами в Google и соцсетях
Google Подписаться

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Германия – Парагвай – 1:1 (пен. 3:4). Громкая сенсация. Видео голов и обзор
Футбол | 30 июня 2026, 03:22 2
Германия – Парагвай – 1:1 (пен. 3:4). Громкая сенсация. Видео голов и обзор
Германия – Парагвай – 1:1 (пен. 3:4). Громкая сенсация. Видео голов и обзор

Смотрите видеообзор матча 1/16 финала чемпионата мира 2026

Точка поставлена. Определился клуб Яремчука на следующий сезон
Футбол | 30 июня 2026, 09:32 7
Точка поставлена. Определился клуб Яремчука на следующий сезон
Точка поставлена. Определился клуб Яремчука на следующий сезон

Роман вернётся в «Олимпиакос» и покинет «Лион»

Стало известно, почему ван Дейк не бил пенальти в матче с Марокко
Футбол | 30.06.2026, 17:52
Стало известно, почему ван Дейк не бил пенальти в матче с Марокко
Стало известно, почему ван Дейк не бил пенальти в матче с Марокко
КЛОПП – о скандале в игре Германия – Парагвай на ЧМ: «Это очень болезненно»
Футбол | 30.06.2026, 06:44
КЛОПП – о скандале в игре Германия – Парагвай на ЧМ: «Это очень болезненно»
КЛОПП – о скандале в игре Германия – Парагвай на ЧМ: «Это очень болезненно»
Легенда сборной Германии дал совет Нагельсманну после фиаско на ЧМ-2026
Футбол | 30.06.2026, 12:37
Легенда сборной Германии дал совет Нагельсманну после фиаско на ЧМ-2026
Легенда сборной Германии дал совет Нагельсманну после фиаско на ЧМ-2026
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Промоутер объявил следующего соперника Усика. Соглашение достигнуто
Промоутер объявил следующего соперника Усика. Соглашение достигнуто
29.06.2026, 07:06 9
Бокс
Названа причина, почему Усик решил отдать все титулы
Названа причина, почему Усик решил отдать все титулы
30.06.2026, 05:45 8
Бокс
Цыганков поговорил с украинцами и окончательно выбрал себе новый клуб
Цыганков поговорил с украинцами и окончательно выбрал себе новый клуб
29.06.2026, 08:59 11
Футбол
Вынесено решение по поводу скандального судейства в бою Усик – Верховен
Вынесено решение по поводу скандального судейства в бою Усик – Верховен
29.06.2026, 08:20
Бокс
Динамо определилось с будущим Пономаренко после трансфера форварда ПСЖ
Динамо определилось с будущим Пономаренко после трансфера форварда ПСЖ
29.06.2026, 10:10 26
Футбол
Цыганков получил сенсационное предложение о продолжении карьеры
Цыганков получил сенсационное предложение о продолжении карьеры
29.06.2026, 06:32 8
Футбол
Динамо решило совершить громкий трансфер в УПЛ для Лиги Европы
Динамо решило совершить громкий трансфер в УПЛ для Лиги Европы
29.06.2026, 07:58 13
Футбол
Серия прервана. Украина уступила вице-чемпионам мира в Лиге наций
Серия прервана. Украина уступила вице-чемпионам мира в Лиге наций
28.06.2026, 16:02 33
Волейбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем