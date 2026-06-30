Жирона определилась с форвардом, который может заменить Ваната

Испанская «Жирона» намерена подписать форварда на фоне слухов о возможном трансфере нападающего сборной Украины Владислава Ваната.

Каталонский клуб рискует потерять всех ключевых игроков после вылета из элитного дивизиона, поэтому ведет активную работу на трансферном рынке.

Представитель Сегунды вступил в борьбу с «Мальоркой» за 29-летнего Адриана Фуэнтеса, который с июля 2025-го защищает цвета «Кордовы» во втором по силе дивизионе Испании.

Авторитетный инсайдер Маттео Моретто сообщил, что нападающий еще не принял окончательного решения о своем будущем, однако «Жирона» надеется убедить игрока присоединиться к каталонской команде.

В прошлом сезоне Фуэнтес забил 14 голов и отдал три ассиста в 40 матчах. В активе Ваната – 29 проведенных игр и десять результативных ударов.