Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. ОФИЦИАЛЬНО. «Спасибо, это было невероятно». Интер попрощался с Де Вреем
Италия
30 июня 2026, 15:15 | Обновлено 30 июня 2026, 15:19
177
0

ОФИЦИАЛЬНО. «Спасибо, это было невероятно». Интер попрощался с Де Вреем

Нидерландский защитник и «нерадзурри» не продлили контракт

30 июня 2026, 15:15 | Обновлено 30 июня 2026, 15:19
177
0
ОФИЦИАЛЬНО. «Спасибо, это было невероятно». Интер попрощался с Де Вреем
Интер. Стефан Де Врей
Google Подпишитесь на новости Sport.ua

«Интер» сообщил на официальном сайте о завершении сотрудничества со Стефаном Де Вреем.

Контракт между итальянским клубом и 34-летним центральным защитником подошел к концу, и стороны решили его не продлевать.

Стефан присоединился к «Интеру» летом 2018 года из «Лацио». С тех пор он сыграл за «нерадзурри» 296 матчей, в которых забил 13 голов и отдал 8 ассистов.

«Мне позвонили, чтобы я стал стеной». Прошло восемь лет с тех пор, как Стефан Де Врей произнес эту фразу – свою первую как игрок «Интера». Обещание «нерадзурри», утверждение уверенности. Элегантная и прочная стена, устойчивая к любым непогодам – стена, которая стала основой успехов «Интера» за восемь сезонов, в течение которых Стефан Де Врей носил эту футболку.

Мы доверили Стефану Де Врею ключи от оборонительного строительства. Он взялся за работу – кирпич за кирпичом, сезон за сезоном: надежный, стабильный, невозмутимый. Элегантный с мячом, хирургически точный в построении игры, доминирующий в воздухе, мощный в единоборствах. Он брал шпатель и раствор, выкладывал блок за блоком: перед глазами, возможно, видел стены Роттердама, где вырос и сформировался как футболист, где научился искусству защиты», – говорится в заявлении клуба.

В сезоне 2019/20 нидерландец был признан лучшим защитником Серии А. Вместе с «Интером» Де Врей завоевал три чемпионских титула, три Кубка и три Суперкубка Италии, а также дважды доходил до финала Лиги чемпионов.

По теме:
ОФИЦИАЛЬНО. Новичок УПЛ подписал двух опытных украинцев
ОФИЦИАЛЬНО. Металлист отпустил защитника, проведшего 6 лет в клубе
ОФИЦИАЛЬНО. «Было здорово побеждать вместе». Интер попрощался с Ачерби
Интер Милан Стефан Де Врей трансферы трансферы Серии A Серия A чемпионат Италии по баскетболу расторжение контракта
Иван Чирко Источник: ФК Интер Милан
Оцените материал
(17)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Sport.ua
1М+ подписчиков
Не пропусти главное!
Следи за нами в Google и соцсетях
Google Подписаться

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Названа причина, почему Усик решил отдать все титулы
Бокс | 30 июня 2026, 05:45 7
Названа причина, почему Усик решил отдать все титулы
Названа причина, почему Усик решил отдать все титулы

Лапин сказал, что украинец хочет сам определять соперников

Сетка ЧМ-2026. Нидерланды вылетели! Определена первая пара 1/8 финала
Футбол | 30 июня 2026, 07:10 1
Сетка ЧМ-2026. Нидерланды вылетели! Определена первая пара 1/8 финала
Сетка ЧМ-2026. Нидерланды вылетели! Определена первая пара 1/8 финала

Сборная Марокко выбила нидерландцев и далее сыграет с командой Канады

Суркис объявил цену на Матвея Пономаренко
Футбол | 30.06.2026, 09:02
Суркис объявил цену на Матвея Пономаренко
Суркис объявил цену на Матвея Пономаренко
Ярмоленко совместно с тренерами и боссами Динамо принял важное решение
Футбол | 29.06.2026, 15:33
Ярмоленко совместно с тренерами и боссами Динамо принял важное решение
Ярмоленко совместно с тренерами и боссами Динамо принял важное решение
Евродепутаты требуют от ФИФА расследовать вручение Премии мира Трампу
Футбол | 30.06.2026, 13:33
Евродепутаты требуют от ФИФА расследовать вручение Премии мира Трампу
Евродепутаты требуют от ФИФА расследовать вручение Премии мира Трампу
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Динамо решило купить еще одного француза. Ключевой трансфер
Динамо решило купить еще одного француза. Ключевой трансфер
29.06.2026, 10:53 8
Футбол
Известный тренер решил подписать Довбика. Роскошный вариант трансфера
Известный тренер решил подписать Довбика. Роскошный вариант трансфера
29.06.2026, 07:02 2
Футбол
Серия прервана. Украина уступила вице-чемпионам мира в Лиге наций
Серия прервана. Украина уступила вице-чемпионам мира в Лиге наций
28.06.2026, 16:02 33
Волейбол
Знаменитый клуб решил купить у Динамо украинца за 10 миллионов евро
Знаменитый клуб решил купить у Динамо украинца за 10 миллионов евро
29.06.2026, 10:25 7
Футбол
Большая сенсация. Усик хочет провести фантастический бой под конец карьеры
Большая сенсация. Усик хочет провести фантастический бой под конец карьеры
30.06.2026, 07:35 6
Бокс
Александр Усик оказался в безвыходном положении
Александр Усик оказался в безвыходном положении
29.06.2026, 09:55 6
Бокс
Цыганков получил сенсационное предложение о продолжении карьеры
Цыганков получил сенсационное предложение о продолжении карьеры
29.06.2026, 06:32 8
Футбол
Таблица Лиги наций. Какое место занимает Украина после матча с Болгарией?
Таблица Лиги наций. Какое место занимает Украина после матча с Болгарией?
28.06.2026, 17:47
Волейбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем