ОФИЦИАЛЬНО. «Спасибо, это было невероятно». Интер попрощался с Де Вреем

«Интер» сообщил на официальном сайте о завершении сотрудничества со Стефаном Де Вреем.

Контракт между итальянским клубом и 34-летним центральным защитником подошел к концу, и стороны решили его не продлевать.

Стефан присоединился к «Интеру» летом 2018 года из «Лацио». С тех пор он сыграл за «нерадзурри» 296 матчей, в которых забил 13 голов и отдал 8 ассистов.

«Мне позвонили, чтобы я стал стеной». Прошло восемь лет с тех пор, как Стефан Де Врей произнес эту фразу – свою первую как игрок «Интера». Обещание «нерадзурри», утверждение уверенности. Элегантная и прочная стена, устойчивая к любым непогодам – стена, которая стала основой успехов «Интера» за восемь сезонов, в течение которых Стефан Де Врей носил эту футболку.

Мы доверили Стефану Де Врею ключи от оборонительного строительства. Он взялся за работу – кирпич за кирпичом, сезон за сезоном: надежный, стабильный, невозмутимый. Элегантный с мячом, хирургически точный в построении игры, доминирующий в воздухе, мощный в единоборствах. Он брал шпатель и раствор, выкладывал блок за блоком: перед глазами, возможно, видел стены Роттердама, где вырос и сформировался как футболист, где научился искусству защиты», – говорится в заявлении клуба.

В сезоне 2019/20 нидерландец был признан лучшим защитником Серии А. Вместе с «Интером» Де Врей завоевал три чемпионских титула, три Кубка и три Суперкубка Италии, а также дважды доходил до финала Лиги чемпионов.

🏃‍♂️ 296 Presenze

⚽ 13 Gol

🏆 9 Trofei

E una storia lunga otto anni costruita giorno dopo giorno 👣



👉 https://t.co/9hDlPuUAaV pic.twitter.com/hJOAQ7GjZd – Inter ⭐⭐ (@Inter) June 30, 2026

Una presenza. Una certezza.

La forza della costanza 🔗 pic.twitter.com/lFKX0Qi5TP – Inter ⭐⭐ (@Inter) June 30, 2026