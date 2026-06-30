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  4. Элина СВИТОЛИНА: «Нет времени останавливаться – нужно идти дальше»
Уимблдон
30 июня 2026, 15:11 |
367
0

Элина СВИТОЛИНА: «Нет времени останавливаться – нужно идти дальше»

Украинская теннисистка поделилась ожиданиями от выступления на Уимблдоне

30 июня 2026, 15:11 |
367
0
Элина СВИТОЛИНА: «Нет времени останавливаться – нужно идти дальше»
Getty Images/Global Images Ukraine. Элина Свитолина
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Украинская теннисистка Элина Свитолина (WTA 8) поделилась своими ожиданиями от выступления на Уимблдоне-2026:

«Была небольшая травма, дискомфорт. Но сейчас уже удалось несколько дней отдохнуть и перенастроиться. Для меня было важно также немного поработать над некоторыми моментами на траве, ведь это очень быстрое покрытие, если переходить с грунта. Нет времени останавливаться – нужно идти дальше, работать и стараться как можно быстрее подготовиться к турниру.

В Бад-Гомбурге матч оказался очень сложным – я, наверное, слишком сильно давила, чтобы его выиграть. Когда на следующей неделе уже «Гранд-Слем», хочется быть в хорошей форме и не иметь проблем. Поэтому решили сняться с турнира и лучше подготовиться к Лондону.

Я сыграла здесь довольно много матчей – как хороших, так и не очень. Поэтому у меня есть опыт матчей и понимание того, какими они могут быть. Трава – это немного рулетка, если так можно сказать. Бывают моменты, когда розыгрыши не находятся под твоим контролем. Надо просто принимать это, двигаться дальше и стараться как можно лучше отыграть каждый розыгрыш».

Матч Элина Свитолина – Дарья Снигур состоится 30 июня 2026 года, не ранее 16:30 по киевскому времени.

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Уимблдон-2026 Элина Свитолина
Дмитрий Вус Источник: Суспильне Спорт
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