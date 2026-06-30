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Испания
30 июня 2026, 13:31 |
512
0

Футболист Реала предстанет перед судом

у Ферлана Менди возникли проблемы

30 июня 2026, 13:31 |
512
0
Футболист Реала предстанет перед судом
Getty Images/Global Images Ukraine. Ферлан Менди
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Французский защитник «Реала» Ферлан Менди предстанет перед судом. Об этом сообщает COPE.

По информации источника, 31-летнего футболиста ожидает судебный процесс после того, как его собака укусила несовершеннолетнюю девочку за ногу а также напала на еще двух собак.

В прошедшем сезоне на счету Ферлана Менди 9 матчей на клубном уровне, без результативных действий.

Ранее сообщалось о том, что суперзвезду «Реала» решили увести из Мадрида.

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суд Ферлан Менди Реал Мадрид
Даниил Кирияка Источник: Cope
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