Футболист Реала предстанет перед судом

Французский защитник «Реала» Ферлан Менди предстанет перед судом. Об этом сообщает COPE.

По информации источника, 31-летнего футболиста ожидает судебный процесс после того, как его собака укусила несовершеннолетнюю девочку за ногу а также напала на еще двух собак.

В прошедшем сезоне на счету Ферлана Менди 9 матчей на клубном уровне, без результативных действий.

Ранее сообщалось о том, что суперзвезду «Реала» решили увести из Мадрида.