Испания30 июня 2026, 13:31 |
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Футболист Реала предстанет перед судом
у Ферлана Менди возникли проблемы
30 июня 2026, 13:31 |
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Французский защитник «Реала» Ферлан Менди предстанет перед судом. Об этом сообщает COPE.
По информации источника, 31-летнего футболиста ожидает судебный процесс после того, как его собака укусила несовершеннолетнюю девочку за ногу а также напала на еще двух собак.
В прошедшем сезоне на счету Ферлана Менди 9 матчей на клубном уровне, без результативных действий.
Ранее сообщалось о том, что суперзвезду «Реала» решили увести из Мадрида.
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