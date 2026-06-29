Проблемы для Моуриньо. Суперзвезду Реала решили увести из Мадрида
На Винисиуса претендуют «МЮ» и ПСЖ
Мадридский «Реал» может лишиться одного из своих лидеров – Винисиуса Жуниора, который сейчас блистает на ЧМ-2026, выступая за сборную Бразилии.
По информации источника, «Манчестер Юнайтед» готов проверить решимость «сливочных», рассматривая возможность подать предложение в размере 120 миллионов евро.
В то же время у ПСЖ есть другой план. Парижане надеются убедить Винисиуса не торопиться с продлением контракта с «Реалом», чтобы в будущем получить больше шансов на его подписание.
Ранее испанский нападающий Хоселу призвал лишить молодых футболистов клуба капитанской повязки, включая Андрея Лунина.
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