Мадридский «Реал» может лишиться одного из своих лидеров – Винисиуса Жуниора, который сейчас блистает на ЧМ-2026, выступая за сборную Бразилии.

По информации источника, «Манчестер Юнайтед» готов проверить решимость «сливочных», рассматривая возможность подать предложение в размере 120 миллионов евро.

В то же время у ПСЖ есть другой план. Парижане надеются убедить Винисиуса не торопиться с продлением контракта с «Реалом», чтобы в будущем получить больше шансов на его подписание.

Ранее испанский нападающий Хоселу призвал лишить молодых футболистов клуба капитанской повязки, включая Андрея Лунина.