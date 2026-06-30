Высокопоставленный чиновник США о вылете Ирана с ЧМ: «Я был очень счастлив»
Маркуэйн Маллин положительно отреагировал на результат Ирана
Высокопоставленный чиновник США в администрации Трампа заявил, что он «танцевал от радости» и «даже спел несколько песен», празднуя вылет Ирана с чемпионата мира.
Иран вылетел с турнира после того, как сыграл вничью все три матча группового этапа, завершив выступление ничьей 1:1 против Египта. В том матче гол Шоджае Халилзаде в компенсированное время был отменен после просмотра VAR из-за минимального офсайда.
Министр внутренней безопасности США Марквейн Маллин положительно отреагировал на этот результат во время общения с журналистами на брифинге по чемпионату мира в правительственном центре координации специальных событий.
«Я просто рад, что они вылетели и не вернутся», – сказал Маллин. «Я был очень счастлив, когда нам удалось аннулировать их визы и сказать, что они могут покинуть территорию США. Я даже, возможно, спел несколько песен или даже станцевал от радости».
Маллин добавил, что он «очень рад, что они возвращаются домой, потому что не было ни одной команды, с которой мы имели больше дел, чем с ними».
Эти слова лишь усиливают его длительный конфликт с иранской командой. Ранее он заявлял, что члены делегации пытались незаконно провести в страну человека, якобы имеющего прямые связи с Корпусом стражей исламской революции – организацией, которую США считают террористической.
Позже представитель Федерации футбола Ирана назвал эти обвинения «ложными, вымышленными и абсолютно безосновательными».
Иран с начала турнира жаловался на отношение к команде. Сборная была вынуждена изменить базу подготовки из Тусона, штат Аризона, на Тихуану, Мексика, и получила разрешение въехать в США лишь за день до первых двух матчей, а части персонала было отказано в визах для пересечения границы. Иран был обязан покидать территорию США сразу после финального свистка всех трех матчей, несмотря на свои возражения.
Маллин отверг, что у Ирана есть основания для жалоб, ссылаясь на близость Тихуаны к Лос-Анджелесу, где проходили первые два матча. Он также заявил, что таможенные службы проверяли игроков перед посадкой на рейсы, чтобы снять опасения относительно допросов на границе США.
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