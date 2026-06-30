Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Шахтер отпустит двух украинцев в клуб Премьер-лиги. Идут переговоры
Украина. Премьер лига
30 июня 2026, 13:47 |
779
0

Шахтер отпустит двух украинцев в клуб Премьер-лиги. Идут переговоры

«Черноморец» намерен арендовать полузащитника Марьяна Фарину и вингера Олега Пушкарева

30 июня 2026, 13:47 |
779
0
Шахтер отпустит двух украинцев в клуб Премьер-лиги. Идут переговоры
ФК Кудровка. Олег Пушкарев
Google Подпишитесь на новости Sport.ua

Одесский «Черноморец» и его главный тренер Роман Григорчук продолжают работу над формированием состава перед стартом нового сезона Украинской Премьер-лиги.

«Моряки» ведут переговоры о переходе двух украинских футболистов, которые принадлежат донецкому «Шахтеру» – полузащитника Марьяна Фарины и вингера Олега Пушкарева.

Одесский клуб планирует арендовать игроков, которые не входят в планы наставника «горняков» Арды Турана – оба футболиста не попали в список тех, кто отправится на тренировочные сборы с донецкой командой.

В прошлом сезоне 25-летний Фарина провел 13 матчей в составе «Кудровки», где играл на правах аренды, и дважды выходил на поле в футболке «Шахтера».

В активе 22-летнего Пушкарева – 13 игр за «Кудровку». Талантливый вингер выступал за клуб из Черниговской области с августа 2025 года (аренда).

По теме:
ОФИЦИАЛЬНО. Интер попрощался с основным вратарем
Новый участник ЧУ объявил о подписании одного из лучших бомбардиров
Реал выставит на трансфер футболиста, который не нужен Жозе Моуриньо
Черноморец Одесса Шахтер Донецк Роман Григорчук Арда Туран Олег Пушкарев Марьян Фарина Кудровка ТаТоТаке трансферы трансферы УПЛ аренда игрока
Николай Тытюк Источник: ТаТоТаке
Оцените материал
(3)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Sport.ua
1М+ подписчиков
Не пропусти главное!
Следи за нами в Google и соцсетях
Google Подписаться

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

В сборной Германии обратились к арбитру матча с Парагваем: «Очень досадно»
Футбол | 30 июня 2026, 07:11 6
В сборной Германии обратились к арбитру матча с Парагваем: «Очень досадно»
В сборной Германии обратились к арбитру матча с Парагваем: «Очень досадно»

Джонатан Та считает, что арбитр допустил ошибку, не засчитав его гол на 102 минуте игры

Большая сенсация. Усик хочет провести фантастический бой под конец карьеры
Бокс | 30 июня 2026, 07:35 5
Большая сенсация. Усик хочет провести фантастический бой под конец карьеры
Большая сенсация. Усик хочет провести фантастический бой под конец карьеры

Украинец может провести поединок против Джона Джонса

Забарного хочет взять в аренду шестикратный победитель Лиги чемпионов
Футбол | 30.06.2026, 07:57
Забарного хочет взять в аренду шестикратный победитель Лиги чемпионов
Забарного хочет взять в аренду шестикратный победитель Лиги чемпионов
Названа причина, почему Усик решил отдать все титулы
Бокс | 30.06.2026, 05:45
Названа причина, почему Усик решил отдать все титулы
Названа причина, почему Усик решил отдать все титулы
Черноморцу нужны игроки Динамо и Полесья. Усиление для Григорчука
Футбол | 30.06.2026, 11:29
Черноморцу нужны игроки Динамо и Полесья. Усиление для Григорчука
Черноморцу нужны игроки Динамо и Полесья. Усиление для Григорчука
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Динамо решило совершить громкий трансфер в УПЛ для Лиги Европы
Динамо решило совершить громкий трансфер в УПЛ для Лиги Европы
29.06.2026, 07:58 13
Футбол
Промоутер объявил следующего соперника Усика. Соглашение достигнуто
Промоутер объявил следующего соперника Усика. Соглашение достигнуто
29.06.2026, 07:06 9
Бокс
Александр Усик оказался в безвыходном положении
Александр Усик оказался в безвыходном положении
29.06.2026, 09:55 6
Бокс
ОФИЦИАЛЬНО. Определен новый чемпион мира после отказа Усика от титулов
ОФИЦИАЛЬНО. Определен новый чемпион мира после отказа Усика от титулов
28.06.2026, 08:55 7
Бокс
Сетка ЧМ-2026. Нидерланды вылетели! Определена первая пара 1/8 финала
Сетка ЧМ-2026. Нидерланды вылетели! Определена первая пара 1/8 финала
30.06.2026, 07:10 1
Футбол
Известный тренер решил подписать Довбика. Роскошный вариант трансфера
Известный тренер решил подписать Довбика. Роскошный вариант трансфера
29.06.2026, 07:02 2
Футбол
«Этого подонка...» Чисора устроил разнос после боя Усик – Верховен
«Этого подонка...» Чисора устроил разнос после боя Усик – Верховен
29.06.2026, 04:32 2
Бокс
Костюк решил судьбу игрока, родители которого просили Суркиса о трансфере
Костюк решил судьбу игрока, родители которого просили Суркиса о трансфере
28.06.2026, 08:02
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем