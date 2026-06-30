Шахтер отпустит двух украинцев в клуб Премьер-лиги. Идут переговоры

Одесский «Черноморец» и его главный тренер Роман Григорчук продолжают работу над формированием состава перед стартом нового сезона Украинской Премьер-лиги.

«Моряки» ведут переговоры о переходе двух украинских футболистов, которые принадлежат донецкому «Шахтеру» – полузащитника Марьяна Фарины и вингера Олега Пушкарева.

Одесский клуб планирует арендовать игроков, которые не входят в планы наставника «горняков» Арды Турана – оба футболиста не попали в список тех, кто отправится на тренировочные сборы с донецкой командой.

В прошлом сезоне 25-летний Фарина провел 13 матчей в составе «Кудровки», где играл на правах аренды, и дважды выходил на поле в футболке «Шахтера».

В активе 22-летнего Пушкарева – 13 игр за «Кудровку». Талантливый вингер выступал за клуб из Черниговской области с августа 2025 года (аренда).