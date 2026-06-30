Обладатель золотого дубля в составе Динамо завершил игровую карьеру

Как стало известно Sport.ua, контракт центрального защитника «Металлиста» Виталия Федорива, срок действия которого истекает сегодня, не будет продлен.

Воспитанник ивано-франковского футбола решил завершить насыщенную игровую карьеру, в течение которой выступал за все клубные команды «Динамо», «Кривбасс», латвийский «Спартакс» из Юрмалы, «Говерлу», «Олимпик» и «Металлист».

В составе «Динамо» Федорив в сезоне 2006/07 оформил золотой дубль, выиграв чемпионат и Кубок страны, а годом позже завоевал Суперкубок Украины. Вместе с «Металлистом» в недоигранном сезоне 2021/22 он стал чемпионом Первой лиги.

Под руководством Алексея Михайличенко и Юрия Калитвинцева защитник провел 2 матча за сборную Украины.

В своем последнем сезоне Виталий Федоров сыграл за «Металлист» 19 официальных матчей и отдал 1 голевую передачу. Прощальным для него стал проигранный поединок с «Нивой« в Тернополе 2 мая (0:2). Тогда защитник, которому в октябре исполнится 39 лет, был заменен в перерыве.

По итогам прошлого сезона «Металлист» занял седьмое место в Первой лиге. Вчера харьковчане вышли из отпуска и начали в Ужгороде подготовку новых баталий. Уже без Федорова, а также основного голкипера команды Владислава Рыбака, перешедшего этим летом в «Зари».

Ранее Sport.ua сообщал, что один из лучших нападающих Первой лиги может приостановить карьеру.