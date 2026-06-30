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  4. ПСЖ ведет переговоры о трансфере игрока, который оценивается в 70 млн евро
Франция
30 июня 2026, 11:57 |
745
0

ПСЖ ведет переговоры о трансфере игрока, который оценивается в 70 млн евро

Английский клуб намерен оформить трансфер вингера сборной Франции Брэдли Баркола

30 июня 2026, 11:57 |
745
0
ПСЖ ведет переговоры о трансфере игрока, который оценивается в 70 млн евро
Getty Images/Global Images Ukraine. Брэдли Баркола
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Вингер французского ПСЖ Брэдли Баркола решил покинуть парижский клуб и ищет оптимальные варианты для продолжения карьеры. Об этом сообщил инсайдер Саша Тавольери.

В услугах 23-летнего футболиста заинтересован английский «Ливерпуль», который ведет переговоры о полноценном трансфере француза.

Баркола рискует потерять место в стартовом составе сильнейшей команды чемпионата Франции, поэтому готов к новому вызову и переходу в английский клуб.

В прошлом сезоне Баркола провел 49 матчей, в которых забил 13 голов и отдал семь результативных передач. Контракт француза истекает в июне 2028 года, а его стоимость составляет 70 миллионов евро.

Брэдли находится в лагере сборной Франции, которая продолжает борьбу за победу на чемпионате мира. Вингер помог своей команде одержать три победы на групповом этапе и пробиться в плей-офф.

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ПСЖ Брэдли Баркола Ливерпуль трансферы трансферы Лиги 1 трансферы АПЛ
Николай Тытюк Источник: X (Twitter)
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