ПСЖ ведет переговоры о трансфере игрока, который оценивается в 70 млн евро

Вингер французского ПСЖ Брэдли Баркола решил покинуть парижский клуб и ищет оптимальные варианты для продолжения карьеры. Об этом сообщил инсайдер Саша Тавольери.

В услугах 23-летнего футболиста заинтересован английский «Ливерпуль», который ведет переговоры о полноценном трансфере француза.

Баркола рискует потерять место в стартовом составе сильнейшей команды чемпионата Франции, поэтому готов к новому вызову и переходу в английский клуб.

В прошлом сезоне Баркола провел 49 матчей, в которых забил 13 голов и отдал семь результативных передач. Контракт француза истекает в июне 2028 года, а его стоимость составляет 70 миллионов евро.

Брэдли находится в лагере сборной Франции, которая продолжает борьбу за победу на чемпионате мира. Вингер помог своей команде одержать три победы на групповом этапе и пробиться в плей-офф.