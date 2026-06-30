ПСЖ ведет переговоры о трансфере игрока, который оценивается в 70 млн евро
Английский клуб намерен оформить трансфер вингера сборной Франции Брэдли Баркола
Вингер французского ПСЖ Брэдли Баркола решил покинуть парижский клуб и ищет оптимальные варианты для продолжения карьеры. Об этом сообщил инсайдер Саша Тавольери.
В услугах 23-летнего футболиста заинтересован английский «Ливерпуль», который ведет переговоры о полноценном трансфере француза.
Баркола рискует потерять место в стартовом составе сильнейшей команды чемпионата Франции, поэтому готов к новому вызову и переходу в английский клуб.
В прошлом сезоне Баркола провел 49 матчей, в которых забил 13 голов и отдал семь результативных передач. Контракт француза истекает в июне 2028 года, а его стоимость составляет 70 миллионов евро.
Брэдли находится в лагере сборной Франции, которая продолжает борьбу за победу на чемпионате мира. Вингер помог своей команде одержать три победы на групповом этапе и пробиться в плей-офф.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
Следи за нами в Google и соцсетях
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Сборная Марокко выбила нидерландцев и далее сыграет с командой Канады
Юлиан дал четкий сигнал немецкому союзу