ЛНЗ подпишет форварда перед стартом в Лиге конференций. Есть два варианта

Черкасский ЛНЗ продолжает активную работу на трансферном рынке в поисках усиления перед стартом во втором квалификационном раунде Лиги конференций.

По информации ТаТоТаке, украинский клуб рассматривает две кандидатуры – Омара Бена Али из тунисского «Сфаксьена» и Радека Шилера, выступающего за словацкую «Подбрезову».

«Будут ли еще трансферы в ЛНЗ? Да – примерно 1-2. Ищут вингера, форварда, есть определенные кандидаты. Ганец Келвин Офори, о котором мы говорили предыдущий раз, вылетел из-за конкуренции со стороны других клубов.

Среди кандидатов есть Омар Бен Али – 21 год, 197 см, тунисская Лига 1, клуб «Сфаксьен», 23 матча, 11+2 в предыдущем сезоне. Игрок молодой, с хорошей антропометрией, не столько скоростной, сколько может зацепиться, силовой, может развернуться, завершает неплохо, играет головой.

Ну и второй кандидат – это футболист из Чехии Радек Шиллер. Ему 21 год, рост 187 см, это воспитанник «Спарты». Сейчас, правда, играет за «Подбрезову» в Словакии.

По моей информации, это один из тех игроков, которых сейчас рассматривают в Черкассах. Он схож с тунисцом, немного более высокой квалификации, но будет стоить примерно так же, как и Омар Бен Али», – сообщил источник.