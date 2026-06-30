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  4. ЛНЗ подпишет форварда перед стартом в Лиге конференций. Есть два варианта
Украина. Премьер лига
30 июня 2026, 10:57 |
236
0

ЛНЗ подпишет форварда перед стартом в Лиге конференций. Есть два варианта

Черкасский клуб рассматривает трансферы Омара Бена Али из Туниса или чеха Радека Шилера

30 июня 2026, 10:57 |
236
0
ЛНЗ подпишет форварда перед стартом в Лиге конференций. Есть два варианта
Instagram. Омар Бен Али
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Черкасский ЛНЗ продолжает активную работу на трансферном рынке в поисках усиления перед стартом во втором квалификационном раунде Лиги конференций.

По информации ТаТоТаке, украинский клуб рассматривает две кандидатуры – Омара Бена Али из тунисского «Сфаксьена» и Радека Шилера, выступающего за словацкую «Подбрезову».

«Будут ли еще трансферы в ЛНЗ? Да – примерно 1-2. Ищут вингера, форварда, есть определенные кандидаты. Ганец Келвин Офори, о котором мы говорили предыдущий раз, вылетел из-за конкуренции со стороны других клубов.

Среди кандидатов есть Омар Бен Али – 21 год, 197 см, тунисская Лига 1, клуб «Сфаксьен», 23 матча, 11+2 в предыдущем сезоне. Игрок молодой, с хорошей антропометрией, не столько скоростной, сколько может зацепиться, силовой, может развернуться, завершает неплохо, играет головой.

Ну и второй кандидат – это футболист из Чехии Радек Шиллер. Ему 21 год, рост 187 см, это воспитанник «Спарты». Сейчас, правда, играет за «Подбрезову» в Словакии.

По моей информации, это один из тех игроков, которых сейчас рассматривают в Черкассах. Он схож с тунисцом, немного более высокой квалификации, но будет стоить примерно так же, как и Омар Бен Али», – сообщил источник.

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Лига конференций ЛНЗ Черкассы ТаТоТаке трансферы трансферы УПЛ
Николай Тытюк Источник: ТаТоТаке
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