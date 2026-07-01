Хорошего мало. Туран указал на дверь украинскому футболисту Шахтера

Украинский футболист Иван Петряк рассказал, что покинул донецкий «Шахтер». У него 30 июня заканчивается контракт.

– Перейдем к «Шахтеру». Как для вас завершилась история с донецким клубом?

– Конечно, хорошего было мало, но я ни о чем не жалею. Многое зависело не от меня, хотя частично была и моя вина. У меня уже есть определенный опыт, я понимаю, как все устроено и работает. Обиды не держу, ничего плохого сказать не могу. Футбольная жизнь — она такая, бывает по-разному.

Приходится мириться с несправедливостью, иногда — с жестким отношением к себе и другими неприятными моментами. Но ничего страшного не случилось. Поэтому я спокойно к этому отношусь.

– Расстались нормально?

– Конечно. Я там очень многих людей люблю, со многими поддерживаю связь. И знаю, что ко мне тоже относятся хорошо. Но, опять же: сегодня ты нужен, а завтра случается тяжелая травма, как у меня. Выпадаешь из строя больше чем на год — и становишься уже не таким нужным. Ситуация сложная, но я всё равно очень благодарен «Шахтеру» и людям, которые там работают.