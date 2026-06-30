КУМАН – о вылете Нидерландов из ЧМ-2026: «У нас была мечта»

Главный тренер национальной сборной Нидерландов Рональд Куман поделился эмоциями после вылета своей команды из Мундиаля из-за досадного поражения от национальной команды Марокко.

«Мы не можем ни в чем себе упрекнуть, и это хорошо видно по тому, насколько ребята опустошены. У нас была мечта.

Конечно, есть вещи, которые можно было улучшить. И я тоже видел моменты, когда мы слишком глубоко садились назад. Мы больше не могли оказывать давление на соперника, но мы также хорошо защищались. Совершенно ничего не позволить создать сопернику тоже невозможно, играя против такой сильной команды. Но все это разговоры после игры.

Мы начали играть так (в 5 защитников – прим.), потому что в трех предыдущих поединках слишком много позволили соперникам у своих ворот. Можно, конечно, закрыть на это глаза и продолжать играть так же, но обязанность тренера что-то менять.

Все в Нидерландах просили нас сыграть в 5 защитников – и мы это сделали. И все равно что-то не так. Но мне это безразлично. Я ни о чем не жалею», – сказал Куман.