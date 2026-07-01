Экс-игрок сборной Украины покинул Шахтер и рассказал всю правду о Туране

Бывший футболист сборной Украины Иван Петряк покинул «Шахтер» и назвал причину.

– Еще зимой писали, что Арда Туран даст вам шанс на сборах, а теперь – что он не рассчитывает на вас. Как вы сами это восприняли?

– Я вижу эту картину немного иначе, но раздувать слухи не хочется. Опять же, кто это всё пишет? То придумывают, что я закончил карьеру, то приплетают Арду Турана... Это просто слухи. Я прекрасно понимаю ситуацию, а комментировать все эти выдумки... Пусть себе пишут. Значит, кому-то это выгодно.

– А вообще был шанс закрепиться в команде Турана?

– Да, я думаю, был. Я полностью прошел все сборы. Но там со мной произошла неприятная ситуация на футбольном поле. И после этого приняли решение, что нет.

– Туран говорил с вами о вашей роли в команде?

– Честно говоря, это настолько открытый тренер, с таким именем и в то же время эмоциональный! Мне казалось, что он относился ко мне очень хорошо: мы постоянно общались, он давал советы и помогал. Я приятно удивлён Ардой. Он сильный мотиватор, психолог и просто порядочный человек. Немногих таких специалистов я встречал в карьере, которые бы сочетали в себе все эти качества. Он тренер с большой буквы, и я уверен, что Туран станет топ-наставником.

– Вы раньше говорили, что ни Марино Пушич, ни Дарио Срна лично с вами не разговаривали. С тех пор что-то изменилось?

– Нет, никто не общался, никакого контакта. Скажем так, я не вписался в философию клуба.