Гакпо забил 6 гол на ЧМ. До повторения рекорда сборной остался один мяч
Вспомним лучших бомбардиров нидерландской сборной на мировых первенствах
27-летний нападающий сборной Нидерландов Коди Гакпо забил свой 6-й гол на чемпионатах мира.
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua
Это произошло в поединке 1/16 финала ЧМ-2026 против сборной Марокко.
6 голов Гакпо стали повторением второго лучшего результата в истории Оранье на мундиалях.
В свое время таким же количеством забитых мячей отличались Арьен Роббен, Роб Ренсенбринк, Деннис Бергкамп, Робин ван Перси и Уэсли Снейдер.
Лишь один игрок в истории сборной Нидерландов забивал на чемпионатах мира больше – Джонни Реп (7).
Лучшие бомбардиры сборной Нидерландов на чемпионатах мира:
- 7 – Джонни Реп
- 6 – Арьен Роббен
- 6 – Роб Ренсенбринк
- 6 – Деннис Бергкамп
- 6 – Робин ван Перси
- 6 – Уэсли Снейдер
- 6 – Коди Гакпо
Голы Коди Гакпо на чемпионатах мира (6):
- 2026: Марокко
- 2026: Швеция (дубль)
- 2022: Катар
- 2022: Эквадор
- 2022: Сенегал
🇳🇱 Meilleurs buteurs dans l'histoire des Pays-Bas à la Coupe du Monde :— Stats Foot (@Statsdufoot) June 30, 2026
- Johnny Rep 7
- Arjen Robben 6
- Rob Rensenbrink 6
- Dennis Bergkamp 6
- Robin van Persie 6
- Wesley Sneijder 6
- CODY GAKPO 6 #PBMAR
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
Следи за нами в Google и соцсетях
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Орландо Хиль поделился эмоциями после сенсационного матча 1/16 финала
Лапин сказал, что украинец хочет сам определять соперников