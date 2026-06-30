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  4. Гакпо забил 6 гол на ЧМ. До повторения рекорда сборной остался один мяч
Чемпионат мира
30 июня 2026, 06:29 |
45
0

Гакпо забил 6 гол на ЧМ. До повторения рекорда сборной остался один мяч

Вспомним лучших бомбардиров нидерландской сборной на мировых первенствах

30 июня 2026, 06:29 |
45
0
Гакпо забил 6 гол на ЧМ. До повторения рекорда сборной остался один мяч
Getty Images/Global Images Ukraine. Коди Гакпо
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27-летний нападающий сборной Нидерландов Коди Гакпо забил свой 6-й гол на чемпионатах мира.

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Это произошло в поединке 1/16 финала ЧМ-2026 против сборной Марокко.

6 голов Гакпо стали повторением второго лучшего результата в истории Оранье на мундиалях.

В свое время таким же количеством забитых мячей отличались Арьен Роббен, Роб Ренсенбринк, Деннис Бергкамп, Робин ван Перси и Уэсли Снейдер.

Лишь один игрок в истории сборной Нидерландов забивал на чемпионатах мира больше – Джонни Реп (7).

Лучшие бомбардиры сборной Нидерландов на чемпионатах мира:

  • 7 – Джонни Реп
  • 6 – Арьен Роббен
  • 6 – Роб Ренсенбринк
  • 6 – Деннис Бергкамп
  • 6 – Робин ван Перси
  • 6 – Уэсли Снейдер
  • 6 – Коди Гакпо

Голы Коди Гакпо на чемпионатах мира (6):

  • 2026: Марокко
  • 2026: Швеция (дубль)
  • 2022: Катар
  • 2022: Эквадор
  • 2022: Сенегал
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Андрей Витренко Источник: X (Twitter)
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