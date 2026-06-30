Гакпо забил 6 гол на ЧМ. До повторения рекорда сборной остался один мяч

27-летний нападающий сборной Нидерландов Коди Гакпо забил свой 6-й гол на чемпионатах мира.

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Это произошло в поединке 1/16 финала ЧМ-2026 против сборной Марокко.

6 голов Гакпо стали повторением второго лучшего результата в истории Оранье на мундиалях.

В свое время таким же количеством забитых мячей отличались Арьен Роббен, Роб Ренсенбринк, Деннис Бергкамп, Робин ван Перси и Уэсли Снейдер.

Лишь один игрок в истории сборной Нидерландов забивал на чемпионатах мира больше – Джонни Реп (7).

Лучшие бомбардиры сборной Нидерландов на чемпионатах мира:

7 – Джонни Реп

6 – Арьен Роббен

6 – Роб Ренсенбринк

6 – Деннис Бергкамп

6 – Робин ван Перси

6 – Уэсли Снейдер

6 – Коди Гакпо

Голы Коди Гакпо на чемпионатах мира (6):

2026: Марокко

2026: Швеция (дубль)

2022: Катар

2022: Эквадор

2022: Сенегал