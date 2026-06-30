Вингер «Ливерпуля» и сборной Нидерландов Коди Гакпо стал автором первого гола в матче против Марокко в 1/16 финала ЧМ-2026.

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На 72-й минуте Коди результативно замкнул передачу Крисенсио Саммервилла, который уже в падении перевел мяч на Гакпо.

После взятия ворот Гакпо схватился руками за голову и дал волю эмоциям. Вингер расплакался из-за личных обстоятельств.

За несколько дней до матча Коди вместе со своей девушкой сообщили о потере ребенка во время беременности.

ВИДЕО. Гакпо забил в ворота Марокко и расплакался: причина – болезненная

Getty Images/Global Images Ukraine

Getty Images/Global Images Ukraine