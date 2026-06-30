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  4. ВИДЕО. Гакпо забил в ворота Марокко и расплакался: причина – болезненная
Чемпионат мира
30 июня 2026, 05:43 | Обновлено 30 июня 2026, 05:48
874
0

ВИДЕО. Гакпо забил в ворота Марокко и расплакался: причина – болезненная

Коди потерял ребенка во время чемпионата мира

30 июня 2026, 05:43 | Обновлено 30 июня 2026, 05:48
874
0
ВИДЕО. Гакпо забил в ворота Марокко и расплакался: причина – болезненная
Getty Images/Global Images Ukraine. Коди Гакпо
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Вингер «Ливерпуля» и сборной Нидерландов Коди Гакпо стал автором первого гола в матче против Марокко в 1/16 финала ЧМ-2026.

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На 72-й минуте Коди результативно замкнул передачу Крисенсио Саммервилла, который уже в падении перевел мяч на Гакпо.

После взятия ворот Гакпо схватился руками за голову и дал волю эмоциям. Вингер расплакался из-за личных обстоятельств.

За несколько дней до матча Коди вместе со своей девушкой сообщили о потере ребенка во время беременности.

ВИДЕО. Гакпо забил в ворота Марокко и расплакался: причина – болезненная

Getty Images/Global Images Ukraine
Getty Images/Global Images Ukraine
Getty Images/Global Images Ukraine

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Андрей Витренко
Андрей Витренко Sport.ua
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