ВИДЕО. Гакпо забил в ворота Марокко и расплакался: причина – болезненная
Коди потерял ребенка во время чемпионата мира
Вингер «Ливерпуля» и сборной Нидерландов Коди Гакпо стал автором первого гола в матче против Марокко в 1/16 финала ЧМ-2026.
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На 72-й минуте Коди результативно замкнул передачу Крисенсио Саммервилла, который уже в падении перевел мяч на Гакпо.
После взятия ворот Гакпо схватился руками за голову и дал волю эмоциям. Вингер расплакался из-за личных обстоятельств.
За несколько дней до матча Коди вместе со своей девушкой сообщили о потере ребенка во время беременности.
ВИДЕО. Гакпо забил в ворота Марокко и расплакался: причина – болезненная
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