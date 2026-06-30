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30 июня 2026, 03:18 | Обновлено 30 июня 2026, 03:37
352
0

ФОТО. Дочь Каземиро расплакалась после гола отца на ЧМ-2026

Каземиро сравнял счет в матче с Японией и довел семью до слез радости

30 июня 2026, 03:18 | Обновлено 30 июня 2026, 03:37
352
0
ФОТО. Дочь Каземиро расплакалась после гола отца на ЧМ-2026
Instagram. Каземиро
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Полузащитник сборной Бразилии Каземиро стал одним из главных героев матча 1/16 финала чемпионата мира-2026 против Японии.

После первого тайма бразильцы уступали 0:1, а сам Каземиро получил немало критики. Эксперты, в частности Рой Кин, считали, что 34-летнего хавбека стоило заменить еще в перерыве.

Однако главный тренер Бразилии Карло Анчелотти оставил Каземиро на поле – и уже через 10 минут после возобновления игры тот сравнял счет ударом головой. После гола жена футболиста Анна Мариана и его 10-летняя дочь не сдержали слез радости на трибунах.

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В компенсированное время Габриэл Мартинелли забил победный мяч и принес Бразилии победу со счетом 2:1. Каземиро, который провел мощный второй тайм, был признан лучшим игроком матча.

В следующем раунде чемпионата мира-2026 сборная Бразилии сыграет с победителем пары Норвегия – Кот-д’Ивуар.

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фото Каземиро чемпионат мира по футболу сборная Бразилии по футболу lifestyle
Максим Лапченко Источник: The Sun
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