ФОТО. Дочь Каземиро расплакалась после гола отца на ЧМ-2026

Полузащитник сборной Бразилии Каземиро стал одним из главных героев матча 1/16 финала чемпионата мира-2026 против Японии.

После первого тайма бразильцы уступали 0:1, а сам Каземиро получил немало критики. Эксперты, в частности Рой Кин, считали, что 34-летнего хавбека стоило заменить еще в перерыве.

Однако главный тренер Бразилии Карло Анчелотти оставил Каземиро на поле – и уже через 10 минут после возобновления игры тот сравнял счет ударом головой. После гола жена футболиста Анна Мариана и его 10-летняя дочь не сдержали слез радости на трибунах.

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В компенсированное время Габриэл Мартинелли забил победный мяч и принес Бразилии победу со счетом 2:1. Каземиро, который провел мощный второй тайм, был признан лучшим игроком матча.

В следующем раунде чемпионата мира-2026 сборная Бразилии сыграет с победителем пары Норвегия – Кот-д’Ивуар.