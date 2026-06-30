Игрок сборной Японии назвал причину поражения против Бразилии на ЧМ-2026
Рицу Доан указал, чего не хватило японцам
Вингер сборной Японии Рицу Доан назвал единственный фактор, которого не хватило азиатской команде для победы над Бразилией в 1/16 финала чемпионата мира 2026 года.
Японцы забили первыми и вели в счете, но удержать результат не смогли: бразильцы во втором тайме оформили камбэк (2:1).
«Нам не хватило мастерства. Все игроки отчаянно готовились ради того, чтобы японский футбол завоевал титул чемпионов мира, но уровень мирового футбола, безусловно, очень высок.
Я считаю, что мы ни в коем случае не должны отказываться от нашей цели стать чемпионами в будущем. Если футболисты будут продолжать говорить об этом, люди в стране пойдут за нами. Нам обеспечили удивительную поддержку, и я хочу поблагодарить всех за это.
Мне чрезвычайно жаль. Я искренне верил и нацеливался на победу на чемпионате мира, и мы чувствовали такую же безумную энергию от вас. Несмотря ни на что, игроки будут двигаться дальше, и мы будем упорно работать, чтобы японский футбол прогрессировал, поэтому просим вашей поддержки и впредь», – заявил Доан.
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