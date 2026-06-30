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Чемпионат мира
30 июня 2026, 02:22 | Обновлено 30 июня 2026, 02:23
273
0

Игрок сборной Японии назвал причину поражения против Бразилии на ЧМ-2026

Рицу Доан указал, чего не хватило японцам

30 июня 2026, 02:22 | Обновлено 30 июня 2026, 02:23
273
0
Игрок сборной Японии назвал причину поражения против Бразилии на ЧМ-2026
Getty Images/Global Images Ukraine. Рицу Доан
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Вингер сборной Японии Рицу Доан назвал единственный фактор, которого не хватило азиатской команде для победы над Бразилией в 1/16 финала чемпионата мира 2026 года.

Японцы забили первыми и вели в счете, но удержать результат не смогли: бразильцы во втором тайме оформили камбэк (2:1).

«Нам не хватило мастерства. Все игроки отчаянно готовились ради того, чтобы японский футбол завоевал титул чемпионов мира, но уровень мирового футбола, безусловно, очень высок.

Я считаю, что мы ни в коем случае не должны отказываться от нашей цели стать чемпионами в будущем. Если футболисты будут продолжать говорить об этом, люди в стране пойдут за нами. Нам обеспечили удивительную поддержку, и я хочу поблагодарить всех за это.

Мне чрезвычайно жаль. Я искренне верил и нацеливался на победу на чемпионате мира, и мы чувствовали такую же безумную энергию от вас. Несмотря ни на что, игроки будут двигаться дальше, и мы будем упорно работать, чтобы японский футбол прогрессировал, поэтому просим вашей поддержки и впредь», – заявил Доан.

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сборная Японии по футболу сборная Бразилии по футболу ЧМ-2026 по футболу Рицу Доан
Андрей Витренко Источник
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