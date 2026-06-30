30 июня будет проведен матч сборных Нидерландов и Марокко в 1/16 финала чемпионата мира 2026 года.

Местом проведения поединка станет арена «Estadio BBVA» в мексиканском городе Монтеррей. Старт игры – в 04:00 по киевскому времени.

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За всю историю сборные встречались между собой трижды: один раз – на чемпионате мира 1994 года и дважды – в товарищеских матчах (в 1999 и 2017 годах).

На мундиале 1994 года, который проходил в США, победу одержали Нидерланды (2:1). В товарищеских же поединках соперники обменялись победами: в 1999 году сильнее оказалась сборная Марокко (2:1), а в 2017-м нидерландцы – 2:1.

Где смотреть онлайн матч чемпионата мира 2026 Нидерланды – Марокко

Видеотрансляция матча будет доступна на MEGOGO.