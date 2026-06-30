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Чемпионат мира
30 июня 2026, 01:03 | Обновлено 30 июня 2026, 01:17
534
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Вляпался в историю. Нойер повторил печальный антирекорд чемпионатов мира

Мануэль пропустил в 10 матчах подряд на мундиалях, позволив отличиться даже Парагваю

30 июня 2026, 01:03 | Обновлено 30 июня 2026, 01:17
534
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Вляпался в историю. Нойер повторил печальный антирекорд чемпионатов мира
Getty Images/Global Images Ukraine. Мануэль Нойер
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Один из лучших голкиперов в истории футбола – 40-летний немец Мануэль Нойер – повторил антирекорд чемпионатов мира.

Нойер стал вторым вратарем в истории, который пропустил минимум один гол в 10 матчах подряд на мундиалях.

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29 июня Германия стартовала против Парагвая в 1/16 финала ЧМ-2026 – на 42-й минуте ворота Нойера поразил Хулио Энсисо.

Нойер «догнал» мексиканского голкипера Антонио Карбахаля, который в период с 1950 по 1962 год также пропускал в 10 поединках подряд на ЧМ.

В последний раз Мануэль играл на ноль на чемпионатах мира в 2014 году в Бразилии.

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Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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Після Кюрасао Парагваю обгрунтовано образливо
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