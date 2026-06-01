ВИДЕО. Парагвай шокировал Германию в конце первого тайма, открыв счет
На 42-й минуте Хулио Энсисо вывел парагвайцев вперед на 42-й минуте матча 1/16 финала ЧМ
Сборная Парагвая в статусе андердога вышла вперед против команды Германии в матче 1/16 финала чемпионата мира 2026.
На 42-й минуте счет 1:0 в пользу парагвайцев сделал Хулио Энсисо после прострела от Матиаса Галарсы.
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua
Пока что немцы ни разу не попали в створ ворот соперников. С первых минут в атаке у подопечных Юлиана Нагельсманна вышел Дениз Ундав, который на групповом этапе начинал все три игры с резерва.
Встреча Германии и Парагвая стартовала 29 июня в 23:30 по Киеву на стадионе Джиллетт в Фоксборо.
❗️ ВИДЕО. Парагвай шокировал Германию в конце первого тайма, открыв счет
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
Следи за нами в Google и соцсетях
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
«Рома» решила пойти на крайние меры и сохранить своих ведущих игроков
Хирн утверждает, что Александр будет драться с Уайлдером