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Чемпионат мира
30 июня 2026, 00:17 | Обновлено 30 июня 2026, 00:21
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0

ВИДЕО. Парагвай шокировал Германию в конце первого тайма, открыв счет

На 42-й минуте Хулио Энсисо вывел парагвайцев вперед на 42-й минуте матча 1/16 финала ЧМ

30 июня 2026, 00:17 | Обновлено 30 июня 2026, 00:21
161
0
ВИДЕО. Парагвай шокировал Германию в конце первого тайма, открыв счет
Getty Images/Global Images Ukraine
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Сборная Парагвая в статусе андердога вышла вперед против команды Германии в матче 1/16 финала чемпионата мира 2026.

На 42-й минуте счет 1:0 в пользу парагвайцев сделал Хулио Энсисо после прострела от Матиаса Галарсы.

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Пока что немцы ни разу не попали в створ ворот соперников. С первых минут в атаке у подопечных Юлиана Нагельсманна вышел Дениз Ундав, который на групповом этапе начинал все три игры с резерва.

Встреча Германии и Парагвая стартовала 29 июня в 23:30 по Киеву на стадионе Джиллетт в Фоксборо.

❗️ ВИДЕО. Парагвай шокировал Германию в конце первого тайма, открыв счет

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видео голов и обзор сборная Парагвая по футболу сборная Германии по футболу ЧМ-2026 по футболу Хулио Энсисо
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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