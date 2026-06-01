ВИДЕО. Парагвай шокировал Германию в конце первого тайма, открыв счет

Сборная Парагвая в статусе андердога вышла вперед против команды Германии в матче 1/16 финала чемпионата мира 2026.

На 42-й минуте счет 1:0 в пользу парагвайцев сделал Хулио Энсисо после прострела от Матиаса Галарсы.

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Пока что немцы ни разу не попали в створ ворот соперников. С первых минут в атаке у подопечных Юлиана Нагельсманна вышел Дениз Ундав, который на групповом этапе начинал все три игры с резерва.

Встреча Германии и Парагвая стартовала 29 июня в 23:30 по Киеву на стадионе Джиллетт в Фоксборо.

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