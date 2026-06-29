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Украина. Вторая лига
29 июня 2026, 23:46 |
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Новый главный тренер Днестра определился с четырьмя спаррингами

Новый наставник «Днестра» пока будет работать без помощников

29 июня 2026, 23:46 |
300
0
Новый главный тренер Днестра определился с четырьмя спаррингами
ФК Оболонь. Валерий Иващенко
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Как стало известно Sport.ua, 29 июня вернувшимся из отпуска футболистам второлигового «Днестра» был представлен новый главный тренер – Валерий Иващенко.

По имеющейся информации, на первом этапе подготовки он будет обходиться без помощников. Тренерский штаб в Залещиках планируют сформировать к середине июля.

В настоящее время полностью сохранен состав, защищавший цвета «Днестра» в прошлом сезоне. Потенциальные новички должны появиться в расположении клуба в конце этой недели.

Запланировано сыграть шесть контрольных матчей, четыре спарринг-партнера уже известны: «Самбор-Нива-2» (4 июля), «Эпицентр» (U-21) – 8 июля, «Пробой» (11 июля), «Буковина» (U-21) – 25 июля.

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чемпионат Украины по футболу Вторая лига Украины товарищеские матчи учебно-тренировочные сборы Днестр Залещики Валерий Иващенко Самбор-Нива-2 Тернополь Пробой Городенка
Андрей Писаренко
Андрей Писаренко Sport.ua
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