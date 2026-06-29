Новый главный тренер Днестра определился с четырьмя спаррингами
Новый наставник «Днестра» пока будет работать без помощников
Как стало известно Sport.ua, 29 июня вернувшимся из отпуска футболистам второлигового «Днестра» был представлен новый главный тренер – Валерий Иващенко.
По имеющейся информации, на первом этапе подготовки он будет обходиться без помощников. Тренерский штаб в Залещиках планируют сформировать к середине июля.
В настоящее время полностью сохранен состав, защищавший цвета «Днестра» в прошлом сезоне. Потенциальные новички должны появиться в расположении клуба в конце этой недели.
Запланировано сыграть шесть контрольных матчей, четыре спарринг-партнера уже известны: «Самбор-Нива-2» (4 июля), «Эпицентр» (U-21) – 8 июля, «Пробой» (11 июля), «Буковина» (U-21) – 25 июля.
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