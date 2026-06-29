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  4. «Это тяжело...» Ито отреагировал на вылет из чемпионата мира
Чемпионат мира
29 июня 2026, 23:37 |
251
0

«Это тяжело...» Ито отреагировал на вылет из чемпионата мира

Полузащитник сборной Японии прокомментировал поражение от Бразилии

29 июня 2026, 23:37 |
251
0
«Это тяжело...» Ито отреагировал на вылет из чемпионата мира
ФИФА
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Полузащитник сборной Японии Дзюнья Ито прокомментировал поражение от сборной Бразилии (1:2) в матче 1/8 финала чемпионата мира 2026 года:

«В первом тайме мы хорошо начали игру, первыми забили гол и набрали хороший темп. Но с начала второго тайма соперник прижал нас к воротам, и после того, как они сравняли счёт, инициатива перешла к ним.

Особенно в начале второго тайма они начали подавать простые навесы один за другим, и мы пропустили гол, когда их полузащитник сместился к дальней штанге. С того момента мы снова усложнили себе игру.

Это тяжело… но я думаю, что отсюда начинается новый путь. Все, что мы можем сделать, — это продолжать работать над этим».

Бразилия в 1/8 финала ЧМ-2026 встретится либо с Норвегией, либо с Кот-д'Ивуаром. Япония покидает турнир.

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Дзюнья Ито сборная Японии по футболу сборная Бразилии по футболу ЧМ-2026 по футболу
Дмитрий Вус Источник: ФИФА
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