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  4. Кайсю САНО: «Именно это и вызывает разочарование»
Чемпионат мира
29 июня 2026, 23:30 |
129
0

Кайсю САНО: «Именно это и вызывает разочарование»

Полузащитник сборной Японии прокомментировал поражение от Бразилии

29 июня 2026, 23:30 |
129
0
Кайсю САНО: «Именно это и вызывает разочарование»
ФИФА
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Полузащитник сборной Японии Кайсю Сано прокомментировал поражение от сборной Бразилии (1:2) в матче 1/8 финала чемпионата мира 2026 года:

«Честно говоря, результат — это всё. Были моменты, когда мы продемонстрировали то, над чем работали, но были и аспекты, в которых нам ещё не хватило. Я никогда не думал, что мы — команда, которая должна остановиться на этом этапе, — именно это и вызывает разочарование. То, что мы построили, не является ошибкой, и я в это верю, но есть ощущение, что мы ещё не достигли цели.

Мы дошли так далеко, работая день за днём, и нет другого пути, как продолжать это делать. Конечно, у нас есть немало целей, которых мы хотим достичь, но в конечном итоге всё сводится к тому, как ты проводишь каждый день и накапливаешь эти дни».

Бразилия в 1/8 финала ЧМ-2026 встретится либо с Норвегией, либо с Кот-д'Ивуаром. Япония покидает турнир.

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Дмитрий Вус Источник: ФИФА
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