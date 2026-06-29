Чемпионат мира29 июня 2026, 21:45 | Обновлено 29 июня 2026, 22:40
5
0
Каземиро забивает свой 10 гол за национальную сборную
Бразильский полузащитник забивает важнейший мяч в плей-оф.
29 июня 2026, 21:45 | Обновлено 29 июня 2026, 22:40
5
0
Подпишитесь на новости Sport.ua
На 56-ой минуте поединка против Японии Каземиро сравнял счет в матче 1/16 финала Чемпионата мира.
На 56-ой минуте поединка против Японии Каземиро сравнял счет в матче 1/16 финала Чемпионата мира.
Так же в первом тайме бразилец отметился желтой карточкой.
Для опорного полузащитника Манчестер Юнайтед это 90-ый матч за сборную Бразилии.
Сообщить об ошибке
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
Sport.ua
1М+ подписчиков
Не пропусти главное!Подписаться
Следи за нами в Google и соцсетях
Следи за нами в Google и соцсетях
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Бокс | 29 июня 2026, 07:06 9
Хирн утверждает, что Александр будет драться с Уайлдером
Футбол | 29 июня 2026, 10:53 8
Пьер-Габриэль должен заменить Караваева на позиции правого защитника
Бокс | 29.06.2026, 18:05
Теннис | 29.06.2026, 16:34
Футбол | 29.06.2026, 22:25
Комментарии 0
Популярные новости
Футбол
29.06.2026, 10:25 6
Волейбол
27.06.2026, 19:14 2
28.06.2026, 08:55 7
28.06.2026, 07:10 8
28.06.2026, 09:30 1
28.06.2026, 16:02 33