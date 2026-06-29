Каземиро забивает свой 10 гол за национальную сборную

На 56-ой минуте поединка против Японии Каземиро сравнял счет в матче 1/16 финала Чемпионата мира.



Так же в первом тайме бразилец отметился желтой карточкой.



Для опорного полузащитника Манчестер Юнайтед это 90-ый матч за сборную Бразилии.