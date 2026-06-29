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Чемпионат мира
29 июня 2026, 21:45 | Обновлено 29 июня 2026, 22:40
5
0

Каземиро забивает свой 10 гол за национальную сборную

Бразильский полузащитник забивает важнейший мяч в плей-оф.

29 июня 2026, 21:45 | Обновлено 29 июня 2026, 22:40
5
0
Каземиро забивает свой 10 гол за национальную сборную
gettyimages Каземиро
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На 56-ой минуте поединка против Японии Каземиро сравнял счет в матче 1/16 финала Чемпионата мира.

Так же в первом тайме бразилец отметился желтой карточкой.

Для опорного полузащитника Манчестер Юнайтед это 90-ый матч за сборную Бразилии.

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