«Мне все равно» – тренер сборной Канады отказался давать совет команде США
Джесси Марш считает, что сборной США нужно самостоятельно готовиться к игре
Главный тренер сборной Канады Джесси Марш, хоть и родом из Висконсина и является бывшим тренером сборной США, вряд ли будет давать американцам какие-либо советы относительно предстоящего соперника.
В воскресенье, после победы его команды над ЮАР со счетом 1:0 в 1/16 финала, Марша спросили, есть ли что-то конкретное, чего США следует опасаться в матче против Боснии и Герцеговины.
«Я ценю ваш вопрос, но мне все равно», – ответил он. «Это задача США – разобраться в ситуации, и они могут извлечь уроки из матчей, которые сыграла Босния. Я знаю пару игроков из их команды, а Босния – это группа бойцов, поэтому играть против них было непросто. После игры я очень высоко оценил их. Думаю, мы могли бы сыграть лучше, но, думаю, с кем бы они ни играли, они окажут очень серьезное сопротивление».
Канада играла с боснийцами (1:1) в первом туре чемпионата мира.
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