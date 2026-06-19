ФОТО. После матча Канады и Катара вспыхнула стычка: все из-за тренеров
Джесси Марш и Хулен Лопетеги стали инициаторами потасовки
Матч сборных Канады и Катара во втором туре чемпионата мира 2026 года закончился массовой потасовкой.
Виновниками стычки стали главные тренеры команд – Джесси Марш (Канада) и Хулен Лопетеги (Катар).
После финального свистка специалисты традиционно пожали друг другу руки. Молчание прервал Лопетеги, слова которого разозлили Марша.
Тренер сборной Канады мгновенно отмахнулся и ушел от Хулена, что вызвало реакцию игроков, которые бросились выяснять отношения.
Напомним, что во время матча были удалены два игрока сборной Катара, а также травмирован канадец Исмаэль Коне, который сломал ногу. Матч завершился убедительной победой канадцев – 6:0.
ФОТО. После матча Канады и Катара вспыхнула стычка: все из-за тренеров
LA TANGANA AL FINAL DEL CANADÁ-CATAR 🇨🇦🇶🇦— DAZN Fútbol (@DAZNFutbol) June 19, 2026
Lopetegui le recriminó a Marsch que atacará en el minuto 99’ con el portero y con la selección catarí con 2 jugadores menos 🟥#DAZNMundial #FIFAWorldCup pic.twitter.com/jh0FkI7YrY
Tempers flare between Canada and Qatar after the final whistle, leading to a player scuffle to conclude a dramatic match— CTV News (@CTVNews) June 19, 2026
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