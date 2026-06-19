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  4. ФОТО. После матча Канады и Катара вспыхнула стычка: все из-за тренеров
Чемпионат мира
19 июня 2026, 05:09 | Обновлено 19 июня 2026, 05:32
343
0

ФОТО. После матча Канады и Катара вспыхнула стычка: все из-за тренеров

Джесси Марш и Хулен Лопетеги стали инициаторами потасовки

19 июня 2026, 05:09 | Обновлено 19 июня 2026, 05:32
343
0
ФОТО. После матча Канады и Катара вспыхнула стычка: все из-за тренеров
Getty Images/Global Images Ukraine
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Матч сборных Канады и Катара во втором туре чемпионата мира 2026 года закончился массовой потасовкой.

Виновниками стычки стали главные тренеры команд – Джесси Марш (Канада) и Хулен Лопетеги (Катар).

После финального свистка специалисты традиционно пожали друг другу руки. Молчание прервал Лопетеги, слова которого разозлили Марша.

Тренер сборной Канады мгновенно отмахнулся и ушел от Хулена, что вызвало реакцию игроков, которые бросились выяснять отношения.

Напомним, что во время матча были удалены два игрока сборной Катара, а также травмирован канадец Исмаэль Коне, который сломал ногу. Матч завершился убедительной победой канадцев – 6:0.

ФОТО. После матча Канады и Катара вспыхнула стычка: все из-за тренеров

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Андрей Витренко Источник: X (Twitter)
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